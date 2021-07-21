نتيجة الترم الثاني بعلوم عين شمس.. اعرف موعد الإعلان عنها

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني دون أي معوقات.

وأشار الدكتور محمد خلال تصريحاته لصدي البلد إلى أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الترم الثاني بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات مؤكدا أن النتائج سوف تعلن خلال أسبوع.

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إلي أنه منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف حالات كورونا بين الطلاب خلال فترة الامتحانات، مؤكدا تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات.

الجدير بالذكر كرم الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، علماء وأساتذة كلية العلوم الحاصلين على شهادات النيل والدولة التقديرية، بحضور ا.د محمد رجاء عميد كلية العلوم وا.د. محمد منتصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وا.د. اشرف بغدادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وا.د امانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أساتذة الكلية .

وخلال كلمته توجه ا.د عبدالفتاح سعود بخالص الشكر والتقدير لأساتذة كلية العلوم بالجامعة لما يبذلونه من جهد فى مجال البحث العلمى والتكنولوجي، مشيدًا باساتذة كلية العلوم الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا مؤكدا انهم يمثلون فخرًا حقيقيًا لجامعة عين شمس.

وقام ا.د. عبدالفتاح سعود بتكريم ومنح درع الجامعة لكل من الاساتذة :

- ا.د. محمد حسن طلعت الاستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء والحاصل على جائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام ٢٠٢٠

- ا.د. محمد فتحى الشحات والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

- ا.د. محمد خالد محمد ابراهيم الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم والحاصل على جائزة الجامعة التقديرية فى العلوم الأساسية.

- ا.د. فهمي توفيق علي محمد الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم والحاصل على جائزة الجامعة التقديرية فى العلوم الأساسية.

- ا.د. مني صلاح الدین حسن الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والحاصلة على جائزة الجامعة التقديرية فى العلوم الأساسية.

- ا.د. عبدالمقتدر عبدالعزيز السيد الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم والحاصل على جائزة الجامعة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة.

- ا.د. نبيل علي أمين الفرماوي الأستاذ بكلية العلوم والحاصل على جائزة الجامعة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة.

وكان مجلس جامعة عين شمس قد كرم السادة الأساتذة في جلسته السابقة تقديراً لإسهامهم العلمي والبحثي، ودورهم في تكوين مدارس علمية قيمة و حرصهم على تبادل المعارف والخبرات ونقلها للأجيال.