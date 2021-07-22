برلمانية تتقدم بتعديل على المادة الخاصة بعقوبة تجريم الزنا في قانون العقوبات

قالت النائبة سكينة سلامة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أنها تعد تعديل على المادة الخاصة بعقوبة تجريم الزنا في قانون العقوبات.
وأشارت سلامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديل يتضمن المساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا ، متسائلة لا يعقل ان تكون عقوبة الرجل فى جريمة الزنا مخففة عن عقوبة المرأة في جريمة الزنا.
وكان قد أعلن مجلس النواب إرجاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لتصبح الأحد 25 يوليو بدلا من السبت 24 يوليو 2021.
وكان البرلمان في جلساته الأخيرة وافق على مد حالة الطوارئ بالبلاد.
و أعلن النواب، موافقتهم على مد الطوارئ وأكد النائب مصطفى بكري موافقته على مد حالة الطوارئ في البلاد وقال خلال الجلسة العامة: "الممارسة العملية للطوارئ تؤكد أنه يستخدم لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب ولا نملك إلا دعم الوقوف خلف صانع القرار لمواجهة التحديات.
وقال بكري في مقدمة التحديات تأتي قضية سد النهضة وندرك المخاطر وأن القضية ليست قضية مياه وإنما قضية سياسية والقيادة المصرية تتعامل بحكمة لتحقيق أمن البلاد وندرك التعنت الإثيوبي وندرك أن صانع القرار سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وأعلن النائب عاطف المغاوري، أن الطوارئ تستهدف ضرب مراكز الإرهاب موضحا أن هذا يستهدف تحقيق الاصطفاف الوطني ومنح الأجهزة الأمنية القدرة على مواجهة التحديات تحقيق الأمن.
وأعلن نواب تأييدهم لمد الطواري وفي مقدمتهم اللواء أحمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.