برلمانية تتقدم بتعديل على المادة الخاصة بعقوبة تجريم الزنا في قانون العقوبات

قالت النائبة سكينة سلامة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أنها تعد تعديل على المادة الخاصة بعقوبة تجريم الزنا في قانون العقوبات.

وأشارت سلامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديل يتضمن المساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنا ، متسائلة لا يعقل ان تكون عقوبة الرجل فى جريمة الزنا مخففة عن عقوبة المرأة في جريمة الزنا.

وكان قد أعلن مجلس النواب إرجاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لتصبح الأحد 25 يوليو بدلا من السبت 24 يوليو 2021.

وكان البرلمان في جلساته الأخيرة وافق على مد حالة الطوارئ بالبلاد.

و أعلن النواب، موافقتهم على مد الطوارئ وأكد النائب مصطفى بكري موافقته على مد حالة الطوارئ في البلاد وقال خلال الجلسة العامة: "الممارسة العملية للطوارئ تؤكد أنه يستخدم لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب ولا نملك إلا دعم الوقوف خلف صانع القرار لمواجهة التحديات.

وقال بكري في مقدمة التحديات تأتي قضية سد النهضة وندرك المخاطر وأن القضية ليست قضية مياه وإنما قضية سياسية والقيادة المصرية تتعامل بحكمة لتحقيق أمن البلاد وندرك التعنت الإثيوبي وندرك أن صانع القرار سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأعلن النائب عاطف المغاوري، أن الطوارئ تستهدف ضرب مراكز الإرهاب موضحا أن هذا يستهدف تحقيق الاصطفاف الوطني ومنح الأجهزة الأمنية القدرة على مواجهة التحديات تحقيق الأمن.

وأعلن نواب تأييدهم لمد الطواري وفي مقدمتهم اللواء أحمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.