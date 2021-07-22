أخبار التعليم| انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ أبنائنا في الخارج 31 يوليو وإعلان جداولها.. وآداب القاهرة تغير شروط الالتحاق بأقسامها

اخبار التعليم | انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ ابناؤنا في الخارج 31 يوليو واعلان جداولها .. وآداب القاهرة تغير شروط الالتحاق بأقسامها

نشر موقع صدى البلد العديد من الاخبار التعليمية الهامة خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” موجز لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال ساعات الليل :

ننشر إجراءات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة

تستعد الجامعات الأهلية استقبال طلاب الثانوية العامة بالعام الجديد، وذلك بعد مرور الطلاب باختبارات القبول والسير وفق إجراءات عظة أقرتها الجامعات الأهلية الأربعة (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة).

آداب القاهرة تغير شروط الالتحاق ببعض أقسامها

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن حقيقة تغير التنسيق الداخلى لأقسام كلية الأداب ، لـ طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2021 .



الأحد..جامعة حلوان تناقش معايير الجودة في العملية التدريسية بدورة تدريبية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

انطلاق دورة إعداد مدرب الكتروني عن بعد بعين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس عن انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد، بالإضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اول اغسطس ... فتح باب التقديم لبرامج كلية الدراسات العليا للتربية

أعلنت إدارة كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، انه سيتم فتح باب التقديم للبرامج الدراسية المختلفه بداية من شهر اغسطس القادم .

انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ ابناؤنا في الخارج 31 يوليو وصدى البلد ينشر الجداول

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفوف من الاول الابتدائي حتى الثاني الثانوي ، المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا فى الخارج اعتباراً من يوم السبت الموافق 31/7/2021 .

كل ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس الحكومية والفئات المعفاه منها

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر الخاص بتحديد الرسوم والـ مصروفات والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021 في المدارس الحكومية والرسمية بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار