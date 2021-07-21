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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

صدى البلد

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستعلن في مؤتمرها العالمي القادم المزمع إقامته بإذن الله بعد أيام إصدار موسوعة «المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية» وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي.
وتأتي هذه المعلمة في إطار تطوير المحتوى الإفتائي للتعامل مع عصر التحول الرقمي، وبغرض استشراف المستقبل وحسن الاستعداد لمواجهة مستجداته وأحداثه، واتخاذ الأسباب اللازمة لمواكبة تطوراته دون الإخلال بمتطلبات الحاضر، وأيضًا من أجل تيسير الأمر على مجتهدي العصور اللاحقة عند النظر في نوازل عصرهم من خلال ما تم توفيره بين أيديهم من الفتاوى الافتراضية الجاهزة، فضلًا عن بيان شمولية الفقه الإسلامي، والصلاحية الزمانية والمكانية له.
وتلك الموسوعة المرتقب صدورها تنطلق من رؤية دار الإفتاء المصرية بضرورة استقلال علم الإفتاء، كعلم مكتمل الأركان، ثابت البنيان، ليعكس عملًا مؤسسيًّا علميًّا تم الاستعداد له والتخطيط لخروجه عن طريق دراسات متأنية وخطط عمل مرحلية نتج عنها في نهاية المطاف موسوعة علمية تؤسس لعلم الإفتاء ابتداء من مبادئه العامة وتاريخه وتاريخ المؤسسات الإفتائية مرورًا بمفاهيم الفتوى وعلومها المختلفة، والمهارات اللازمة لها، إلى إدارة المؤسسات الإفتائية وسبل تحقيق التميز المؤسسي.
وتُعد المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية ولادةً حقيقيةً لعلوم الفتوى والإفتاء لاشتمالها على جميع ما يتعلق بالعملية الإفتائية تعريفًا وتأسيسًا وبناءً علميًّا وبشريًّا وإدارةً؛ لتصبح المعلمة بذلك مُرتكزًا صلبًا لجميع المعنيين بالفتوى وعلوم الإفتاء فى العالم.
فكل التحية والتقدير لكل الباحثين والعلماء في دار الإفتاء المصرية وكل الشكر والعرفان لقياداتها؛ فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور إبراهيم نجم المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وكل الشكر والعرفان والتقدير لمعالي المستشار / أسامة الهنداوي الأمين العام لدار الإفتاء المصرية على هذا المؤتمر الناجح بإذن الله والذي سيعقد في الثاني والثالث من شهر أغسطس 2021م وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، ومن المقرر أن يحضر وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

 

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