رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكؤى ثورة ٢٣ يوليو.

وجاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد اسمحوا لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أهدي سيادتكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو ، التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات التي ألهمت جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحققت لها أهدافها في التحرر والاستقلال والتخلص من الاستعمار، وسوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر قد ملكت إرادتها، و أبرزت أصالة الشعب المصري الذي عاش لا يقبل المساس بوطنه و بديمقراطيته.

و قال رئيس مجلس الشيوخ: “ ومما لا شك فيه أن مسيرتكم، مسيرة عطاء متواصلة يشهدها المواطن المصري وندعو الله عز وجل أن يتحقق على أيديكم المستقبل المشرف الذي نتطلع إليه جميعاً. وكل عام وأنتم بخير”.