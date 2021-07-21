هل تقلب الموازين مع تركيا.. اليونان تبرم صفقة طائرات ضخمة مع فرنسا

تسلمت اليونان، اليوم الأربعاء أول دفعة من 18 طائرة من طراز "رافال"، في إطار خطة عسكرية تهدف إلى تحديث القوات المسلحة اليونانية.

وحضر وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس مراسم التسليم في جنوب فرنسا، وقال إنه "يوم تاريخي لسلاح الجو اليوناني".

وأضاف: "ستساعد هذه الصفقة في تعزيز القدرات القتالية وقوة الردع لدى القوات الجوية والقوات المسلحة، للدفاع عن وحدة أراضينا وسيادة وطننا".

كما أكد علي قوة العلاقات العسكرية بين اليونان وفرنسا، قائلا إن الصفقة "توضح رغبتنا ليس فقط على تعزيز علاقاتنا الثنائية، بل أيضا على تعاوننا من أجل استقرار وازدهار شرق البحر المتوسط ​​بأكمله".

وعقدت اليونان صفقة بقيمة 2.3 مليار يورو في يناير لشراء طائرات "رافال"،، على أن يجري التسليم على مدار عامين، بدءا من شهر يوليو الجاري.