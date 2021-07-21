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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدهور أمني مريع..جنرال أمريكي يحذر من توسع طالبان في أفغانستان

تحذيرات أمريكية من
تحذيرات أمريكية من توسع طالبان

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"  قوله إنه "يبدو أن طالبان تتمتع بزخم استراتيجي في أفغانستان.

 

وقال الجنرال الأمريكي الكبير يوم الأربعاء إن طالبان تسيطر على نصف ما يقرب من 420 مركزًا محليًا في أفغانستان، في أحدث مؤشر على التدهور السريع للوضع الأمني ​​في أفغانستان. بحسب "رويترز".

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن أكثر من 200 من مراكز المقاطعات البالغ عددها 419 كانت تحت سيطرة طالبان.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال ميلي إن طالبان تسيطر على 81 من أصل 419 مركزًا محليًا في أفغانستان.

وقال السفير الأمريكي السابق إلى كابل ريان كروكر إن أفغانستان بدأت بالفعل حرباً أهلية، مشيراً إلى أن حركة طالبان تعمل في الوقت الحالي على السيطرة على بعض المعابر الحدودية مع الدول المجاورة.

وأضاف كروكر - خلال مداخلة على شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء - أن أفغانستان تشهد إعادة تشكيل للميليشيات داخلها، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من هناك.

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وأوضح أن أفغانستان تشهد أيضاً "إعادة تشكل ميليشيات طاجيكية" في الشمال، على حد تعبيره، مضيفاً أن "الحرب الأخيرة المقبلة بدأت بالفعل".

وحذّر كروكر من أن التهديد الإرهابي للولايات المتحدة من جانب جماعات مثل طالبان أو غيرها لم ينته بعد على الرغم من مرور عقدين من الزمن منذ إزالة حكم "طالبان".


قال السفير الأمريكي السابق إلى كابل ريان كروكر إن أفغانستان بدأت بالفعل حرباً أهلية، مشيراً إلى أن حركة طالبان تعمل في الوقت الحالي على السيطرة على بعض المعابر الحدودية مع الدول المجاورة.


وأضاف كروكر - خلال مداخلة على شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء - أن أفغانستان تشهد إعادة تشكيل للميليشيات داخلها، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من هناك.


وأوضح أن أفغانستان تشهد أيضاً "إعادة تشكل ميليشيات طاجيكية" في الشمال، على حد تعبيره، مضيفاً أن "الحرب الأخيرة المقبلة بدأت بالفعل".


وحذّر كروكر من أن التهديد الإرهابي للولايات المتحدة من جانب جماعات مثل طالبان أو غيرها لم ينته بعد على الرغم من مرور عقدين من الزمن منذ إزالة حكم "طالبان".


وانتقد السفير الأمريكي السابق انسحاب بلاده من أفغانستان، قائلاً "تركنا ميدان المعركة، ولم نرد كسب الحرب بالتأكيد، وقد منحنا الميزات إلى خصومنا".

البنتاجون طالبان أفغانستان هيئة الأركان المشتركة الانسحاب الأمريكي

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