نشرة أخبار البلد|مجلة التايم الأمريكية تختار القاهرة من أفضل وجهات العالم لعام 2021.. البحرية تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية

نشر قسم اخبار البلد على مدار الساعات الماضية عدد من الاخبار الهامة وفي السطور القادمة نستعرض ابرزها:
الصحة: فرق تواصل مجتمعي بالقرى السياحية لتقديم التوعية الصحية للمترددين
"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب
وزيرة البيئة توجه بـ السيطرة العاجلة على تلوث زيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد
مجلة التايم الأمريكية تختار مدينة القاهرة من أفضل وجهات العالم لعام 2021
الأعلى للإعلام ينعى والد محمد شبانة
31 ألف زائر لحديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الأضحى
الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 53 ألف مواطن بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح
البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بدون جمهور