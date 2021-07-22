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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد|مجلة التايم الأمريكية تختار القاهرة من أفضل وجهات العالم لعام 2021.. البحرية تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية

القاهرة
القاهرة

نشر قسم اخبار البلد على مدار الساعات الماضية عدد من الاخبار الهامة وفي السطور القادمة نستعرض ابرزها:

 

الصحة: فرق تواصل مجتمعي بالقرى السياحية لتقديم التوعية الصحية للمترددين

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

وزيرة البيئة توجه بـ السيطرة العاجلة على تلوث زيتي بشاطئ المناخ ببورسعيد
 

مجلة التايم الأمريكية تختار مدينة القاهرة من أفضل وجهات العالم لعام 2021
 

الأعلى للإعلام ينعى والد محمد شبانة
 

31 ألف زائر لحديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الأضحى
 

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 53 ألف مواطن بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح
 

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بدون جمهور
 

أحمد صبري يعزي النائب محمد شبانة في وفاة والده
 

الصحة القرى السياحية البحرية إنقاذ يخت شراعى وزيرة البيئة تلوث زيتي مجلة التايم

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