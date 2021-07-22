راغب علامة يكشف سبب زعله من وصية والدته.. وحقيقة دخول ابنه مجال الفن ولماذا غضبت منه فيفي عبده

راغب علامة :

يكشف عن سبب زعله من وصية والدته

يكشف حقيقة دخول ابنه مجال الفن

أعشق البطاطس المحمرة

يكشف عن السبب وراء زعل فيفي عبده منه.

يبدع ويشدو بـ أغنية قلبي عشقها في سهرانين

حل المطرب اللبناني الكبير الفنان راغب علامة ضيفا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

وقام علامة في بداية الحلقة بأداء أغنية “قلبي عشقها” وتفاعل جمهور برنامج “سهرانين” معها بشكل كبير.

قال الفنان الكبير راغب علامة: إنه يحب الوقت الذي يكون بعد الساعة 10 مساء، وهو وقتي الخاص، مؤكدا أنه في هذا الوقت يشاهد التليفزيون ويتابع السوشيال ميديا.

وأضاف علامة خلال لقاء له لبرنامج “ سهرانين” عبر فضائية “أون” أستيقظ باكرا حتى لو سهرت للرابعة صباحا.

وتابع الفنان راغب علامة، أمارس الرياضة من السابعة صباحا مع أصدقائي .

وكشف علامة عن سبب زعله من وصية أمه التي اوصت بها، وقال إنه للأسف “ زعل من وصية والدته”، مؤكدا أنها أوصتنا أن نوزع كل شيء من أغراضها والذهب وفرش المنزل، مؤكدا أن سبب الزعل أن كل ركن فيه ذكريات.

وأضاف علامة أنه تمسك بعدم بيع المنزل".

وتابع الفنان راغب علامة: كنا 8 أبناء 5 أولاد و3 بنات، مؤكدا أن لمة العائلة والبركة التي كانت موجودة كانت أمتع شئ.

وأشار علامة إلى أنه عندما بدأ في العمل وتقاضى مبالغ جيدة انتقلنا إلى العيش في منزل أكبر وحتى الآن رافض أبيعه من بعد وفاتهم.

وكشف أيضا عن ذكريات طفولته قال الفنان راغب علامة “لدي ذكريات رائعة خلال طفولتي”.

وأضاف علامة أنه كان هناك بركة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجودهم الآن في حياة فارهة إلا أن "لمة العائلة كان لها طعم مختلف".

وتابع الفنان راغب علامة أن ابنه خالد لم يتحدث إليه إطلاقا عن دخوله مجال الفن، مؤكدا أنه لديه شركة طبية.

وقال الفنان راغب علامة، أن وجدي الحكيم تحدث معه وأكد له أنه في حاجة إلى وجوده في حفل في أضواء المدينة، “وبالفعل قمت بالحضور وقمت بأداء أغنية “قلبي عشقها” وتفاعل معي الجمهور وأحد المنتجين قال لي “ مبروك عليك الـ 60 مليون” واستوعبتها بعد ذلك نسبة إلى عدد شعب مصر خلال هذا الوقت”.

وأضاف علامة أن حلمه الأكبر خلال بداية مشواره الفني كان "إنى أجى مصر".

وتابع الفنان راغب علامة،أن "الفنانة فيفي عبده زعلت منه في إحدى الحفلات التي قام بالغناء فيها بعد أن قلت لها يا فيفى إنتى وردتنا فهى سمعتنا إنتى والدتنا، وزعلت، بس فهمتها بعد كدة وقلتلها أنا بقول وردتنا".