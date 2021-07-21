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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص.. مفرقعات العيد تُشعل مُشاجرة بالخرطوش في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 أشخاص من بينهم طفلين إثر نشوب مُشاجرة دامية، بالخرطوش بقرية مزاته بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وذلك بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى دار السلام المركزي، يفيد بوصول كل من(زياد. ا. ا - ١٤ سنه - بطلق ناري خرطوش بالوجه، والبدري. ا. س - ٤٨ سنه - بطلق ناري خرطوش بالوجه والخصية والفخذ الأيسر).

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(ومحمد. ا. ع - ١٤ سنه - بطلق ناري خرطوش بالوجه، وعمر. ج. ع - ٣٦ سنه - بكسر بالساق الايمن، ومحمد. ع. ا - ٤٢ سنه - باشباه ما بعد الارتجاج)، إثر نشوب مشاجرة دامية بين الطرفين لخلافات الجيرة فيما بينهم.

وبسؤالهم قرروا نشوب المشاجرة بينهم إثر لهو الأطفال بالمفرقعات بالشارع وخدش أحدهم دون قصد أثناء اللعب مع أطفال البيت الثانٍ، ما تسبب في خلافات بين الطرفين ونشوب المُشاجرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

سوهاج مفرقعات العيد خرطوش مشاجرة

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