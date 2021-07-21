عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوربي يحاصر إثيوبيا بسبب سد النهضة .. وأديس أبابا تصرخ

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

في الوقت الذي أعلنت فيه إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة يكثف الاتحاد الأوروبي من مساعيه للضغط على أديس أبابا من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني بشأن السد.

الأسبوع الماضي، أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى بيتر ستانو الأسبوع الماضي  أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، ناقش مع وزير الخارجية سامح شكرى قضية السد الإثيوبى لأنها مسألة إقليمية مهمة جدا، بالاضافة إلى التطورات في الشرق الأوسط، معربًا عن أسف الاتحاد عن الخطوة الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا بالملء الثانى للسد بدون اتفاق مسبق بين الأطراف المعنية.

وشدد على ضرورة أن يكون تشغيل سد النهضة الإثيوبى بناء على اتفاق متبادل بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا على أن الخطوات الأحادية لا تؤدى سوى لنتائج سلبية لا تسهم في استقرار وأمن المنطقة، موضحا أن التطورات الأخيرة التي قامت بها إثيوبيا والملء الثانى للسد هو مصدر قلق للاتحاد الأوروبى.

وأعرب المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية عن دعم الاتحاد الأوروبى وتشجعيه لكل الأطراف على الاستمرار في المحادثات، مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم بكل قوة جهود الاتحاد الإفريقى في هذا الشأن، كما يتم التنسيق مع شركائنا الدوليين مثل الولايات المتحدة وغيرها لإيجاد حل واتفاق يرضى جميع الأطراف.

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

الملء الثاني لـ سد النهضة.. رسالة أمريكية عاجلة إلى إثيوبيا

وتابع: "نشجع كل الأطراف على الاستمرار في المحادثات، ونحن مستعدون لزيادة دورنا ومشاركتنا لو كانت كل الأطراف المعنية ترغب بذلك، لو أبلغونا بموافقتهم على استخدام قرارتنا وتجاربنا وقدراتنا المتقدمة فنحن مستعدون لتزويدهم بها، لأن الاتحاد الأوروبى له خبرة واسعة في إدارة الموارد المائية ونعرف كيف ندير الأمر ونجد الحلول، كما لدينا خبرة كبيرة تقوم على تاريخنا في حل المشكلات والنزاعات الإقليمية على أساس إيجاد حلول ترضى جميع الأطراف".

والأربعاء، قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، الثلاثاء، للممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي أنيتا ويبر، إن بلاده تتوقع من الاتحاد أن يتخذ "موقفا محايدا" كمراقب للعملية الخاصة بسد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الوزير قوله إن الملء الثاني للسد يجري وفق إعلان المبادئ - الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا - وخلال موسم أمطار دون أن يسبب ضررا ملموسا لدول المصب.

وزير الري الإثيوبي يعترف بفشل الملء الثاني لـ سد النهضة

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

وبعد إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، رد السودان على هذه الخطوة، حيث جددت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الاثنين، موقفها الثابت برفض الخرطوم للإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في نهر النيل.

كما أكدت أن البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين هو مواصلة التفاوض بنية حسنة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص.

وقبلها، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي إن بلاده أكملت مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، وذلك في خطوة أثارت غضب مصر بالفعل.

وأضاف على "تويتر": "هذا يعني أن لدينا الآن كميات المياه الضرورية لتشغيل التوربينين".

اثيوبيا سد النهضة أديس أبابا الاتحاد الأوروبي مصر السودان

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

الملء الثاني لـ سد النهضة.. رسالة أمريكية عاجلة إلى إثيوبيا

وزير الري الإثيوبي يعترف بفشل الملء الثاني لـ سد النهضة

حمدوك: السودان يطالب إثيوبيا باتفاق ملزم بشأن سد النهضة

ترشيحاتنا

النوع X .. الأرجنتين توافق على تسجيل الجنس الثالث في جوازات السفر

فييرا لـ صدى البلد : منتخب مصر الأولمبي سيحقق إنجازا مهما في طوكيو 2020

عقب عودة صفاء أبو السعود للغناء.. نجوم عادوا للساحة الغنائية بعد انقطاع

إغلاق جديد بسبب كورونا .. تفاصيل ارتفاع الإصابات الهائل في أستراليا

ما هو يوم النفر الأول .. وفضله وأعمال الحج فيه؟

من لم يقتله العطش مات بالرصاص.. ليلة سابعة من الاشتباكات والاحتجاجات في إيران.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى.. بالخلطة التركية والسورية واللبنانية

طريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفة

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ