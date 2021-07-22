لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال عطلتها الصيفية على أحد الشواطئ.

تفاصيل فستان ياسمين صبري في احدث ظهور لها

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة و عصرية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة كشف التصميم عن رشاقتها و ذوقها الرقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها.

حمل فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، وقد بلغ سعر الفستان 3250 دولار أمريكي أي ما يقرب من 50 ألف جنيه.

ارتدت ياسمين صبري حقيبة متوسطة الحجم باللون الأحمر من علامة Hermès، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.