يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته المؤجلة في الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه ضيفه البنك الأهلي مساء اليوم الخميس.

و يواصل فريق الأهلي، حامل اللقب، لعب المباريات المؤجلة من أجل اللحاق بغريمه التقليدي الزمالك، المتصدر مؤقتا لجدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري



ويستضيف الأهلي نظيره البنك الأهلي مساء الخميس 22 يوليو على استاد "الأهلي وي السلام" بالقاهرة.



وتنطلق المباراة، فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و البنك الأهلي في الدوري المصري



من المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

ويحل الأهلي وصيفا بـ51 نقطة خلف الزمالك المتصدر صاحب 61 نقطة في المركز الأول، وتتبقى له 4 مباريات مؤجلة.