عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على درجات الحرارة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

درجة الحرارة
درجة الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الخميس الموافق 22-7-2021 .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن اليوم ثالث أيام عيد الأضحى يشهد انخفاض في درجة الحرارة ، ويكون الطقس ليلا معتدلا رضب علي القاهرة الكبرى وباقي انحاء الجمهورية مع اختلاف طفيف في ساعات النهار .

وتظل الرياح نشطة علي مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وهناك فرصة لأمطار خفيفة علي مناطق اقص جنوب البلاد " حلايب وشلاتين وأبو سمبل " .

درجات الحرارة 

 

طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28
شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27

نسب الرطوبة 
 


أما عن نسب الرطوبة خلال طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى
السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

الأرصاد الجوية ثالث أيام عيد الأضحى المبارك درجة الحرارة القاهرة جنوب

ترشيحاتنا

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

قبل لقاء اليوم.. أبرز الغيابات في صفوف المارد الأحمر أمام البنك الأهلي

مواعيد مباريات أولمبياد طوكيو اليوم الخميس 22 – 7 – 2021.. مصر ضد إسبانيا

رئيس هيئة قناة السويس: استراتيجية لتعزيز التصنيف العالمي للقناة.. ونسعى لزيادة الحصة السوقية

بعد عيد الأضحى .. تنظيف الأواني بـ ٣ طرق سهلة وسريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

تعرف على درجات الحرارة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

طولها 8 آلاف قدم.. شاهد انطلاق أكبر زحليقة مائية في العالم.. فيديو

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ