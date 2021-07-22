تعرف على درجات الحرارة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الخميس الموافق 22-7-2021 .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن اليوم ثالث أيام عيد الأضحى يشهد انخفاض في درجة الحرارة ، ويكون الطقس ليلا معتدلا رضب علي القاهرة الكبرى وباقي انحاء الجمهورية مع اختلاف طفيف في ساعات النهار .

وتظل الرياح نشطة علي مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وهناك فرصة لأمطار خفيفة علي مناطق اقص جنوب البلاد " حلايب وشلاتين وأبو سمبل " .

درجات الحرارة

طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27

نسب الرطوبة





أما عن نسب الرطوبة خلال طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى

السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 40

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15