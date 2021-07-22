اقتصاد الإمارات.. 1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 275 مبايعة بقيمة 831.07 مليون درهم منها 45 مبايعة أراض بقيمة 293.27 مليون درهم و230 مبايعة شقق و فلل بقيمة 537.8 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى ومن ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة جميرا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 71 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 5 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 973.14 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 751.39 مليون درهم و96 رهن فلل و شقق بقيمة 221.75 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 752 مليون درهم و أخرى في منطقة الراس بقيمة 25 مليون درهم.

في حين تم تسجيل 9 هبات بقيمة 27.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 12 مليون درهم و أخرى في منطقة أم سقيم الثانية بقيمة 7 ملايين درهم.