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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الشرنوبي يطير إلى جدة ليحيي حفل العيد السبت

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

يستعد الفنان محمد الشرنوبي لإحياء حفل عيد الأضحى في جدة، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، وذلك ضمن موسم حفلات صيف جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

ونشر محمد الشرنوبي، صورة له من داخل الطائرة من خلال خاصية الستوري عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وعلق عليها قائلاً: “إلى جدة”.

 

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد أشادت  بأغنية “صبح الصباح” للفنان محمد الشرنوبي، وأبدت إعجابها الشديد بها.

 

وكتبت نبيلة عبيد من خلال حسابها  الرسمي على “إنستجرام”: “الأغنية اللي جمعت الحبايب... أنا حبيتها وحبيت فكرتها وصوت محمد الشرنوبي فيها جميل.. مساكم عسل #نبيلة_عبيد”.

جمعت الحبايب.. نبيلة عبيد تشيد بأغنية صبح الصباح لـ محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي يروج لحفله الغنائي في صيف جدة

وعلق محمد الشرنوبي، قائلاً: “شكراً يا ست الكل.. دي شهادة كبيرة جداً”.

 

كلمات أغنية صبح الصباح

تقول كلمات الأغنية: "هنغني إيه والغنى مجمعنا.. هنغني حاجة وليها معني هنغني.. الغنا الحلو.. الغنا الحلو.. الغنا بتاعنا.. صبح الصباح.. على صوت صباح.. والشمس جت على صوت شادية.. والذكريات.. ندهت نجاة.. غنتلنا على نار هادية.. ووردة طبعاً لما تعوز تغني تلقى في صوتها كنوز.. وتدوب في إحساس غنا فيروز.. الله يا ست.. يا سلام يا ست.. بالليل سمعت حسها انا اتاخدت".

 

“صبح الصباح” من ألبوم "زي الفصول الأربعة" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: أسامة عبد الهادي، ومكس: أحمد جودة.

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محمد الشرنوبي الفنان محمد الشرنوبي الأضحى في جدة عيد الأضحى جدة صبح الصباح الفنانة نبيلة عبيد

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