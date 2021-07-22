غير كده هتشيل كتير.. خالد الغندور يعلق علي دفاع مصر أمام إسبانيا

علق الإعلامي خالد الغندور، علي تعادل منتخب مصر الأولمبي مع إسبانيا بدون أهداف في أولي مباريات المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020 .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي فيسبوك: "برافو كابتن شوقي.. برافو رجالة مصر.. تعادل أمام إسبانيا بطل أوروبا.. وطبيعي تدافع كده عشان غير كده هتشيل كثير".

وانتهت أحداث مباراة مصر وإسبانيا التي جمعت بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2020”، بالتعادل السلبي.

الشوط الأول

وكانت المباراة بدأت حماسية بين منتخب مصر و إسبانيا وسيطر لاعبي الماتودور الاسباني علي الكرة وحاول أويارزابال تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها حجازي قبل أن تصل لمرمي الشناوي.

وشهدت الدقيقة الرابعة توقف المباراة لعلاج مينجويزا لاعب منتخب اسبانيا بعد تدخل قوي من جانب احمد فتوح لاعب منتخب مصر ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وواصل لاعبي إسبانيا سيطرتهم علي الكرة لتشهد الدقيقة التاسعة تمريرة عرضية من خوان ميراندا من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها حجازي.

وفي الدقيقة 12 لعبت الكرة قصيرة لسيبايوس الذي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء وشتتها حجازي بنجاح.

وشهدت الدقيقة 17 أخطر هجمات اللقاء من جانب منتخب اسبانيا بعدما استلم ماركو أسينسيو الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها فتوح.

وفي الدقيقة 22 شهدت المباراة أول التبديلات بع خروج ميجويزا لاعب اسبانيا ليكون أول المغادرين للمباراة بسبب الإصابة ونزول خيسوس فاييخو بدلا منه.

وفشل منتخب إسبانيا في استغلال ركلة ثابتة من علي حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 26 بعدما تصدي لها الشناوي بسهولة بعدما سددها أسينيو ضعيفة في اقصي الزاوية اليسري.

وكاد منتخب إسبانيا ان في الدقيقة 28 يحرز الهدف الأول بعدما سدد داني سيبايوس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة ضغط هجومي قوي من لاعبي إسبانيا وتراجع دفاعي كبير علي حدود منطقة جزاء محمد الشناوي حارس مرمي الفراعنة.

وفي الدقيقة 44 توقفت المباراة بعد سقوط اللاعب داني سيبايوس على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع طاهر ليعود حكم المباراة أدهم مخادمة للفار ويشهر البطاقة الصفراء لطاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري في المباراة المقبلة نظيره الأرجنتيني على أن تكون المباراة الأخيرة ضد أستراليا.

وينافس منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا والأرجنتين وإسبانيا، ليمثل العبور إلى الدور التالي تحدياً في غاية الصعوبة للمدرب شوقي غريب ورجاله.

وفي دورة طوكيو تعود مصر لتطلق العنان لأحلامها بإعادة إنجاز مونديال الأرجنتين للشباب عام 2001 وتحقيق ميدالية أولى في مسيرتها الحافلة التي بدأت منذ 101 عام.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب إسبانيا، في أولى جولات منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في الوقت الحالي بطوكيو.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الشوط الأول كثيرا حيث امتلك لاعبي منتخب اسبانيا الكرة وقاموا بالضغط الهجومي منذ اللحظة الأولي علي دفاعات منتخب مصر.

وشهدت الدقيقة 48 هجمة خطيرة لمنتخب اسبانيا بعد عرضية من اسينسو تصدي لها الشناوي الذي ارتطم بزميله الونش لتخرج الكرة الي ركنية لصالح الماتادور الاسباني .

وفي الدقيقة 53 انقذ حجازي منتخب مصر من هجمة خطيرة لمنتخب إسبانيا بعدما اخترق أويارزابال منطقة الجزاء قبل ان يقطع منه حجازي الكرة ببراعة.

واستمر لاعبي إسبانيا في السيطرة علي الكرة في محاولة لفك شفرات دفاع منتخب مصر المحكم بصرامة ليفشل لاعبي الماتادور في الوصول الي مرمي الشناوي.

وشهدت الدقيقة 63 من عمر اللقاء ثلاث تغييرات لمنتخب مصر دفعة احدة بخروج امام عاشور وطاهر محمد طاهر واحمد ياسر ريان ونزول عمار حمدي وإبراهيم عادل وصلاح محسن.

وفي الدقيقة 65 ظهرت خطورة منتخب مصر بعدما استلم عمار حمدي الكرة من رمضان صبحي على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب.

وعاد لاعبي اسبانيا للسيطرة علي الكرة مرة اخري في محاولات مستميتة لتسجيل هدف التقدم لهم لكن جميع احلامهم تحطمت علي صخرة الدفاع المصرية.

وفي الدقيقة 77 أهدر منتخب اسبانيا فرصة احراز الهدف الأول من كرة ثابته علي حدود منطقة الجزاء سددها رافايل مير فيسينتي مباشرة ولكن ارتدت من الحائط البشري لخارج الملعب.

وانقذ محمد الشناوي شباك منتخب مصر في الدقيقة 88 بعد رأسية قوية من رافايل مير فيسينتي لاعب منتخب اسبانيا