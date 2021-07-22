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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب الطب الشرعي في واقعة مصرع طفل في الفيوم

الطفل المتوفى كمال
الطفل المتوفى كمال

قررت نيابة إطسا في الفيوم بإشراف المستشار علاء السيد المحامى العام لنيابات الفيوم، انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفل "كمال" ضحية الإهمال والتصريح بدفنه كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكانت أم الطفل كمال عبد الرحمن كمال ويبلغ من العمر سنة ونصف، حررت محضر في مركز إطسا تتهم فيه جد وجدة الطفل بأخذ الطفل منها بطريقة البلطجة بعد وفاة طليقها منتحرا، وطالبت بتحويل جثة الطفل إلي الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

 

وطالبت الأم بنقل الطفل من منزل جدته إلي مشرحة مستشفى إطسا المركزي لحين معاينة النيابة العامة وقرار الكشف الطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة.

 

وتم استدعاء جد الطفل عن طريق رئيس مباحث المركز المقدم أحمد الشريف لاستجوابها في إتهام والدته الطفل بقتله ومعرفة أسباب الوفاة.

 

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.

 

مصرع مهندس شاب غرقا ببحيرة وادي الريان بالفيوم

 

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الطب الشرعى تحريات المباحث مصرع طفل بالفيوم

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