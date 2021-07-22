صحة أسيوط:تواجد كامل للأطقم الطبية خلال عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور وائل حمدي ، وكيل مديرية الصحة بأسيوط ، إنه تم وضع خطة للعمل بالمستشفيات ، وتأمين الوضع الصحي ، من قبل أيام عيد الأضحى المبارك ، وذلك بجميع مستشفيات المحافظة .

وأضاف الدكتور وائل حمدي ، خلال لقائه لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أنه لا يوجد توقف في تقديم الخدمات للمواطنين في فترة الأعياد ، مؤكدا أن الأطقم الطبية بأكملها متواجدة ، وهناك انتشار لـ عربات الإسعاف بالمحافظة .

توزيع لحوم 203 عجول من خلال مؤسسة مصر الخير على الأسر الأكثر إحتياجاً في أسيوط

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بجهود مؤسسات المجتمع المدنى ولجمعيات الاهلية فى دعم الاسر الاكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة وخاصة خلال عيد الاضحى المبارك ، مشيرا الى جهود مؤسسة مصر الخير بالمحافظة فى ذبح وتوزيع 203 عجول خلال ايام عيد الاضحى على الاسر الاكثر احتياجاً بالقرى والنجوع بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الشريكة بتلك القرى وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الطب البيطرى ورؤساء المراكز والاحياء .

وأشار محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة الى انه تم عقد الاجتماع السنوى لصكوك الاضحى مع الجمعيات الشريكة حيث تم ذبح وتوزيع 203 عجل خلال ايام عيد الاضحى المبارك ، وجارى استكمال الفعاليات وفقا للاحتياجات ،على ان يتم الذبح بمجازر المحافظة وتحت اشراف مديرية الطب البيطرى على ان يتم التوزيع على الاسر المستحقة من خلال الجمعيات الاهلية بتلك القرى وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى واداراتها الفرعية بالمراكز والاحياء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وادخل البهجة والسرور على تلك الاسر .

ووجه مدير مكتب مصر الخير بالمحافظة الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء لدعمهم المستمر لجهود المؤسسة وانشطتها التنموية بالمحافظة وبرامج دعم الاسر الاكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بقرى ونجوع المحافظة والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".