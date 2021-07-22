عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الاسكندرية: ضبط 12 مخالفة بناء في 7 أحياء

ازالة أعمال بناء
ازالة أعمال بناء مخالف في الاسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي مواصلة التصدى لأعمال البناء المخالف علي مستوي الأحياء، وخاصة خلال عطلة أيام عيد الأضحى المبارك، ومنع أستغلال المخالفين. 
وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات الرقابية علي مدار اليوم لرصد أعمال البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، لافتاً إلى أن تلك الحملات أسفرت حتى الآن خلال أول وثان أيام العيد عن ضبط 12 مخالفة بناء في 7 أحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

اقرأ أيضا:

مسلسل أزمات بيكا لا ينتهي.. أزمة جديدة خارج الوسط الفني

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الاسكندرية، شن حي الجمرك بقيادة اللواء حسام الشيخ حملة لضبط البناء المخالف، أسفرت عن ضبط مخالفة بناء على سطح العقار الكائن بشارع جوده، وتمت إزالتها فوراً والتحفظ على المواد المستخدمة في البناء.

وشن حي العامرية ثان، غرب الاسكندرية برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة أسفرت عن ضبط مخالفة بناء حوائط بالطوب الأبيض بنجع مطاريد الكينج بحري، وقامت وحدة الإزالة بهدمها فوراً.

وفي حي وسط قاد المحاسب رجب النقيدي رئيس الحي حملة أسفرت عن رصد أعمال بناء مخالف داخل مخزن بالحضرة الجديدة على محور المحمودية وقامت إدارة المتابعة بالتعاون مع الجهات والإدارات المعنية بهدمها وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المواد والمعدات المستخدمة في البناء.

وقادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول حملة أسفرت عن مخالفة بعزبة لاشين، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية والمتابعة الميدانية بالحي بإزالتها في المهد، وتحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة.

وتضمنت حملات التصدي لأعمال البناء المخالف حملة مكبرة بنطاق حي العامرية أول بقيادة الأستاذ/ محمد عبد الله القائم بأعمال رئيس الحي، وأسفرت عن ضبط بناء مخالف بمنطقة غرب النوبارية بمرغم بحري الطريق الصحراوى، وإزالة أعمال بناء أسوار علي مساحة 500 متر بشارع الرضوان  بالطريق الصحراوي، وازالة بناء مخالف في قرية المسيري،  وإزالة مبني آخر في قرية حارس 2 بمنطقة النهضة، وتم التحفظ على مواد ومعدات البناء وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبره للتصدي لمخالفات البناء نفذ فيها قرار الإزالة رقم ٢٥ لسنه ٢٠٢١ الصادر بإزاله حوائط بالدور الأول علوي بدون ترخيص بمبني بالمنشية الجديدة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشن حي شرق الاسكندرية، برئاسة الأستاذ محارب هيلع، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف بالطريق الزراعي، وبناء مخالف عبارة عن  مقابر بمنطقة الحسينية أبيس الثانية، وفك شدة خشبية  بشارع أحمد ابو سليمان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الاسكندرية مخالفات البناء محور المحمودية الجهات التنفيذية البناء المخالف المتابعة الميدانية عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الأضخم في الصناعات العسكرية.. ماذا سيشمل معرض أيديكس للسلاح في مصر ؟

السيسي يبحث مع مجموعة "لورسن" الألمانية العالمية تطوير منظومة الصناعات البحرية

مدرب إسبانيا يفتح النار على الحكام: «الفار والعدالة» غابا عن مواجهة مصر

خاص| كواليس أغنية فضل شاكر الجديدة "عايشين ومش عايشين"

آمال وطموحات فى البعثة الأكبر تاريخيا.. مصر «نمبر وان» العرب فى الأولمبياد البداية بذهبية السيد نصير بـ أمستردام.. والخماسية تتكرر مرتين.. وعبير عبد الرحمن تحصد ثنائية بأثر رجعى

بطريقة صادمة وغريبة.. مدرس يتزوج من طالبة تصغره بـ 26 عامًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد مشاجرة بينهما.. شاب يذبح والدته ثالث أيام العيد في إمبابة

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

إثيوبيا: تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة إيجابية ونحن معها.. ومستعدون للتفاوض

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

أعراض الحسد والعين والسحر .. وأسهل طريقة للعلاج

مصدر أمنى يكشف حقيقة إصابة 15 شخصا بخرطوش فى مشاجرة بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

فيديو

لقاحات كورونا لن تحميكم.. تحذير أمريكي لـ 5 فئات من المرضى "فيديوجراف"

فيديوجراف.. بسبب شح المياه.. احتجاجات في جنوب إيران وسقوط ضحايا

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: الإمام أبو الحسن الشاذلي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ