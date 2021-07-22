عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطريقة جوجل الجديدة.. كيفية استعادة التطبيقات بعد عمل فورمات لهاتف الأندرويد

Google Play
Google Play

يصعب على البعض استعادة التطبيقات بعد عمل فورمات لهاتف الأندرويد، حيث قد يضطر  مالكو الهواتف المحمولة إلى إعادة ضبط المصنع للعديد من الأسباب، مما يتسبب بفقدان جميع البيانات المخزنة على الهاتف ولا يمكن استعادة التطبيقات بعد عمل فورمات لهاتف الأندرويد.

استعادة التطبيقات بعد عمل فورمات لهاتف الأندرويد


يؤدي إعادة ضبط المصنع للهاتف الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، إلى حذف جميع البيانات والتطبيقات الخاصة بك على الجهاز، مما يتسبب في مشكلة كبيرة للمستخدم مع فقدان معلوماته المهمة.

 

 

احذفها فورا.. هذه التطبيقات تقوم بإبطاء هاتفك الآيفون

احذفها فورا.. فيروس الجوكر داخل هذه التطبيقات على هاتف الأندرويد

 


بخطوات بسيطة استعادة التطبيقات بعد عمل فورمات لهاتف الأندرويد


قد يكلفك عمل فورمات لجهازك الأندرويد، الكثير من الجهد لاستعادة بياناتك التي تم حذفها من جهازك بسبب عملية إعادة ضبط المصنع، مثل استعادة جهات الاتصال القديمة، والتي قد يحتفظ بها لك خيار المزامنة مع حساب جوجل على موبايلك، فيكون من السهل استعادتها أو نقلها فيما بعد.

أزي تستعيد التطبيقات بعد عمل فورمات لهاتف الأندرويد

تبقى عملية استعادة التطبيقات المثبتة على هاتفك الأندرويد، بعد عمل فورمات للجهاز، عملية صعبة لاسيما أن كنت تلك العديد من التطبيقات والألعاب على جهازك.

ولحسن الحظ، يملك متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي Google Play، سجلا خاصا يحتفظ فيه بجميع التطبيقات والألعاب التي قمت بتثبيتها على جهازك.


ولاستعادة هذه التطبيقات والألعاب الموجودة على جهازك، أو تستعد لنقل بياناتك وتطبيقاتك من هاتفك القديم إلى هاتف ذكي جديد، سيساعد حسابك الخاص على جوجل في القيام بهذه المهمة بسهولة.

بطريقة بسيطة استعادة التطبيقات بعد عمل فورمات لهاتف الأندرويد

قم باتباع الخطوات التالية، لاستعادة التطبيقات بعد عمل فورمات لهاتف الأندرويد بطريقة سهلة.


الخطوة الأولى: بعد عمل فورمات أو قمت بشراء هاتف أندرويد جديد، قم بإضافة حساب
جوجل الخاص بك.

الخطوة الثانية: افتح متجر جوجل بلاي Google Play على هاتف أندرويد الخاص بك.

الخطوة الثالثة: انقر على صور الملف الشخصي الخاص بك على متجر جوجل، أعلى يسار الشاشة.


الخطوة الرابعة: ستظهر لك قائمة خيارات منبثقة جديدة من جوجل، انقر على خيار إدارة التطبيقات والأجهزة أو Manage Apps & Devices.

الخطوة الخامسة: من صفحة إدارة التطبيقات والأجهزة ، انقر على خيار إدارة أو Manage.

الخطوة السادسة: سيفتح لك خيار إدارة التطبيقات 3 تبويبات فرعية جديدة، انقر على خيار التطبيقات المثبتة.

الخطوة السابعة: سيعرض لك هذا الخيار التطبيقات والألعاب المثبتة على جهازك، فقط حدد خيار  التطبيقات غير المثبتة Not installed، من القائمة الفرعية.

الخطوة الثامنة: استخدم خيار الفرز لعرض التطبيقات المثبتة على جهازك التي قمت بتثبيتها مؤخرا على جهازك قبل إعادة ضبط المصنع.

التطبيقات استعادة أندرويد استعادة بياناتك التطبيقات المثبتة ضبط المصنع حساب جوجل

موضوعات متعلقة

ميزة جديدة بهواتف آيفون تمنع التطبيقات من تتبع نشاطك.. اعرف الخطوات

تجنبها.. تعرف على التطبيقات التي تستنزف بطارية هاتفك بشكل أسرع

أندرويد 12 سيسمح بثبيت التطبيقات من متاجر خارجية

احذر هذه التطبيقات.. تخترق حساباتك البنكية

ترشيحاتنا

الوطنية للإعلام تنعى الإذاعي الكبير كامل البيطار: ترك إرثا من الأعمال المتميزة

لي لاكوكا أشهر المؤثرين في عالم السيارات.. تعرف على قصه كفاحه

بطريقة جوجل الجديدة.. كيفية استعادة التطبيقات بعد عمل فورمات لهاتف الأندرويد

نثمن عاليا العلاقات مع مصر | رسالة من بوتين للرئيس السيسي

أخبار الرياضة|مدرب إسبانيا يفتح النار على الحكام بعد التعادل مع مصر.. أستراليا تهزم الأرجنتين.. تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وروقا

نشرة الحوادث|شاب يذبح أمه في إمبابة.. وماذا طلبت النيابة من الإنتربول بشأن مجدي راسخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر: النيابة تطلب من الإنتربول وضع "صهر حسني مبارك" على قوائم المطلوبين

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

بعد مشاجرة بينهما.. شاب يذبح والدته ثالث أيام العيد في إمبابة

إثيوبيا: تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة إيجابية ونحن معها.. ومستعدون للتفاوض

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

مجند لـ السيسي: الكبار مبيخلوش الصغير يكبر.. ورد قوي من الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

لقاحات كورونا لن تحميكم.. تحذير أمريكي لـ 5 فئات من المرضى "فيديوجراف"

فيديوجراف.. بسبب شح المياه.. احتجاجات في جنوب إيران وسقوط ضحايا

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

رمضان البيه يكتب: الإمام أبو الحسن الشاذلي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ