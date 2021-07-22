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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش لمتابعيها : عش قصة حب مع كل عمل تفعله

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت نسرين طافش، متابعيها بأحدث إطلالة، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت نسرين طافش بإطلالة ساحرة من عطلتها الصيفية، حيث تركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة.

 

وعلقت نسرين طافش على الصور: "عش قصة حب مع كل عمل تفعله".

 

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.


شارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

نسرين طافش انستجرام التواصل الاجتماعي إطلالة ساحرة الفن اطلالة

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