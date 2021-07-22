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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مي حلمي لمروجي شائعة ارتباطها بـ حسن شاكوش: هو أنا قاعدة في بيتكم وعاوزين تخلصوا مني؟

شاكوش ومي
شاكوش ومي

نفت الإعلامية مي حلمي، ماتم تداوله بخصوص ارتباطها بمغني المهرجانات حسن شاكوش، بعد أيام من تداول الأخبار، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور «إنستجرام».


وردت مي حلمي من خلال خاصية الاستوري عبر «إنستجرام»، عن ما تردد حول علاقتها بـ حسن شاكوش، نافية كل هذه الأخبار، مشيرة إلى أنها ستكشف هوية الشخص المرتبطة به وقتما تريد ذلك.


وكتبت مي حلمي: «خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي بردو هصحى من النوم ألاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول».


وتابعت:«ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي ولا ولا يبقى مرتبطين، نهدي بقى الأخبار وإشاعات بقالكم أسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو أنا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني».


وأثار مقطع فيديو جمع بين الإعلامية مي حلمي ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، فضول الجمهور، خاصة أنها أكدت عبر حسابها الشخصي بـ«إنستجرام»، اقتراب موعد زفافها وأنها تعيش قصة حب جديدة بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد منذ عدة أشهر، ونفت وجود نية لعودتهما مرة أخرى.

 

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IMG_٢٠٢١٠٧٢٢_١٦٣٢١٥
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الأعلامية مي حلمي ارتباط مى حلمى حسن شاكوش مطرب المهرجانات حسن شاكوش توضيح

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