دولة أفريقية تبرم صفقة طائرات ضخمة مع أمريكا

قال سلاح الجو النيجيري، اليوم الخميس ، إن نيجيريا تسلمت أول ست طائرات من طراز A-29 Super Tucano، بعد أربع سنوات من موافقة الولايات المتحدة على بيع الطائرات الهجومية لنيجيريا، لمحاربة المتمردين.

ووفقا لرويترز، تكافح نيجيريا انعدام الأمن، بما في ذلك عمليات الخطف الجماعية للمدارس في الشمال الغربي، وحركات التمرد في الشمال الشرقي، وعمليات الخطف من أجل الحصول على فدية والسطو المسلح في جميع أنحاء البلاد.

وقالت القوات الجوية في بيان إن الطائرات، وهي النصف الأول من طلبيات 12، وصلت إلى مدينة كانو الشمالية اليوم.

ووافقت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب على بيع الطائرات لنيجيريا في عام 2017، لإحياء صفقة جمدتها إدارة باراك أوباما بعد أن قصف سلاح الجو النيجيري مخيمًا للاجئين.

وطلبت نيجيريا شراء الطائرات، بما في ذلك الآلاف من القنابل والصواريخ، بتكلفة 593 مليون دولار.

وتم بناء الطائرات، والتي تتمتع بقدرات الاستطلاع والمراقبة والهجوم، في فلوريدا من خلال شراكة بين شركة امبراير البرازيلية وشركة سييرا نيفادا كورب الخاصة في سباركس، نيفادا.