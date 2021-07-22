من الاغتصاب الزوجي للدعاية للإسلام على صفحات عارضات الأزياء.. ماذا يريد عبدالله رشدي؟

مازال الداعية عبدالله رشدي يثير الجدل بتصرفاته وتصريحاته التي يطلقها عبر المنصات المختلفة التي يظهر عليها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فهاجم الداعية موكب نقل المومياوات الملكية قائلا: "هي مصرُ العربيةُ الإسلاميةُ..هذه هويتنا..شاء من شاء وأبى من أبى".

كما أثار الداعية عبد الله رشدي الجدل مؤخرا، بعد التصريحات التي أطلقتها طليقة الفنان تميم يونس، واتهمته فيها باغتصابها خلال فترة زواجهما.

وقال رشدي في ذلك: "الأخوات شاركتْ هذا الطلب كمقترح منها لمجابهة التَّغَوُّلِ الذكوري المُتعفِّن في المجتمع على الزوجات الفمنيستات.. تحياتي لكِ عزيزتي..استمروا..هتبقى عِنَبْ إن شاء الله".

وأزمات عبدالله رشدى لا تنتهي، فبرر الداعية التحرش قائلا: ”ليس من الطبيعي أن تخرج فتاةٌ بملابس لا تصلح إلا للنوم ثم تشكو من التحرش“، مما سبب في موجة غضب كبيرة لدى قطاع كبير من المواطنين.

وأخيرا وليس آخراً، قام الداعية عبدالله رشدي، بالترويج للفيديوهات الخاصة به على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للفنانين وعارضات الأزياء الأجانب، يدعوهم فيها للانضمام للدين الإسلامي، وتعريفهم بالدين الإسلامي.