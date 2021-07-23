نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للإسكواش وتحقق رقما عالميا

توجت نور الشربيني المصنف الأول عالميا اسكواش سيدات بلقب بطولة العالم والتي أقيمت في شيكاغو الأمريكية عقب الفوز أمام ورأت جوهر نجمه وادي دجلة الثانية عالميا
وانتهت المباراة بنتيجه ٣-١ في مباراة استغرقت ٣
٥٣ دقيقة بنتيجه الأشواط ١١-٥ , ٨-١١ , ١١-٨ , ٩-١١
وتبلغ قيمة الجوائز ٥٠٠ ألف دولار
وكانت نوران جوهر قمت أداء رائع خلال الموسم الحالي
وتعد المرة الثالثه لنور الشربيني ادعلى التوالي التتويج بلقب بطولة العالم والخامسة لمواسم ٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٨ -٢٠٢٠ و ٢٠٢١
وعادلت نور الشربيني رقم الاسطوره جانشير خان عقب وصولها للمباراة النهائية للمرة السابعه والسادسهزعلة التوالي