أول تعليق من "علي فرج" عقب التتويج ببطولة العالم للإسكواش

أعرب علي فرج نجم وادي دجله والمصنف الأول عالميا عن سعادته البالغة عقب التتويج ببطولة العالم في الإسكواش رجال في البطولة التي أقيمت بـ مدينة شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تبلغ 500 ألف دولار.

وأكد على فرج في تصريحات له عقب المباراة أن هذا الأسبوع هو مميز للغاية بالنسبة له حيث انه توج ببطولة العالم واصبح اب لأول مره عقب ولادته ابنته فريدة.

وأضاف أن محمد الشوربجي هو مصدر الهام بالنسبة للجميع في الاسكواش مشددا ان الجيل الحالي وصل لتلك المكانة بسبب إنجازات الشوربجي .

وأضاف انه في بطولة العظماء الثمانية خسر جميع المباريات والان توج ببطولة العالم موجها الشكر لفريقه وشقيقة وائل .

ووجه الشكر لـ زوجته نور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الإسكواش مشددا انه داعمة له وساندته كثيرا.

توج على فرج نجم وادي دجلة والمصنف الأول عالميا ببطولة العالم للاسكواش والتي أقيمت في شيكاغو الأمريكية بجوائز تصل لـ 500 ألف دولار.

وحقق فرج اللقب عقب الفوز أمام محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا بنتيجة 3-1 في مباراة امتدت لـ 67 دقيقة بنتيجة الأشواط: 7-11, 12-10, 11-9, 11-4.

وتوج على فرج بالبطولة للمرة الثانية حيث توج بها من قبل موسم 2019 .

نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش سيدات



توجت نور الشربيني المصنف الأول عالميا إسكواش سيدات بلقب بطولة العالم والتي أقيمت في شيكاغو الأمريكية عقب الفوز أمام ورأت جوهر نجمة وادي دجلة الثانية عالميا.

وانتهت المباراة بنتيجة ٣-١ في مباراة استغرقت ٣

٥٣ دقيقة بنتيجة الأشواط ١١-٥ , ٨-١١ , ١١-٨ , ٩-١١

وتبلغ قيمة الجوائز ٥٠٠ ألف دولار

وكانت نوران جوهر قمت أداء رائع خلال الموسم الحالي

وتعد المرة الثالثة لنور الشربيني على التوالي التتويج بلقب بطولة العالم والخامسة لمواسم ٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٨ -٢٠٢٠ و ٢٠٢١

وعادلت نور الشربيني رقم الأسطورة جانشير خان عقب وصولها للمباراة النهائية للمرة السابعة والسادسة على التوالي