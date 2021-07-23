شاهد..توافد المواطنين على شواطئ راس البر هربا من الحر

محافظة دمياط

لليوم الرابع على التوالى يستقبل مصيف راس البر بمحافظة دمياط، الاف المصطافين وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من مختلف محافظات الجمهورية لقضاء إجازة العيد وذلك هربا من حرارة الطقس.

ومن جانبها كثفت الوحدة المحلية بالمدينة برئاسة اللواء حسين لبيب جهودها لتوفير كافة الخدمات بالشواطئ التى شهدت إقبال كبير خلال ثالث ايام العيد، من تواجد لعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للإسعاف وأيضاً معدات وفرق الإنقاذ التى تعمل من الساعات الأولى للنهار و حتى غروب الشمس.

وفى هذا السياق،، ناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم نزول البحر ليلاً تجنبًا لحدوث حوادث غرق وحافظا على سلامتهم .

ومن جانبه صرح وليد الشهاوى نائب رئيس مجلس مدينة راس البر، انه على مدار الثلاث أيام الماضية وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد شواطئ راس البر اى حالات غرق بالشاطئ وبالنسبة لأطفال التائهين يتم تسليمهم يوميا الى ذويهم.

وأشار الى انه امس تم إنقاذ ٥١ حالة كما تم تسليم ٣٥٠ طفل تائه إلى ذويهم وتم تكثيف التواجد على الشواطئ من قبل رجال الإنقاذ النهرى ومسؤولو الوحدة المحلية.

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