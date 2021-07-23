عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

مدير الشركة المنظمة لحفل الشرنوبي: تم إلغاؤه ولا يوجد نية لتحديد موعد آخر

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

أكد مدير الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد الشرنوبي الذي تم إرجاؤه قبل أيام، أنه لا نية لتحديد موعد آخر للحفل وأن إلغاءه تم بشكل نهائي.

وقال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لقد تكبدت الشركة خسائر كبيرة نتيجة إلغاء الحفل الذي تم بعد العودة لنقابة المهن الموسيقية جراء العقد الملزم بين الفنان الشاب وشركة المنتجة سارة الطباخ.
 

txt

بفستان ملفت.. زوجة الشرنوبي تتألق على البحر

txt

محمد نبيل لـ صباح الورد: السقا وكرارة قدما أداءً مخيبا في نسل الأغراب

 

ووجهت المنتجة سارة الطباخ في وقت سابق رسالة شكر للنقيب هاني شاكر وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، لتطبيق قرار النقابة بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد المتفق عليه بينهم، وإلغاء حفلة اليوم الخاصة به.

وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم ٢١/٧ الخاصة بمحمد الشرنوبي والتي لم يصرح لها من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر ٣٠/٣ بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي بموجب عقد سارٍ حتى الآن، والعقد نافذ وسار بحكم محكمة الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١.

سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي


كان الفنان محمد الشرنوبي قد علق على واقعة إلغاء حفله بالساحل الشمالي الذي كان مقررًا إقامته أمس الأربعاء ٢١ يوليو الجاري.


ونشر الشرنوبي، تصريحًا من النقابة للحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من إمبارح، وصحفيون يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدًا بتنزل".


وتابع: "حفل الساحل يوم ٢١" كان قانونيًا والنقابة كانت مصرحة لي بالحفل عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت".

وأضاف: "فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجله ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي، بس كده، مفيش مشاكل خالص".
 

محمد الشرنوبي


وخلال شهر ابريل الماضي قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية الموافقة على إلزام العضو محمد الشرنوبي بتنفيذ حكم المحكمة رقم ٢٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ مدني كلي جنوب الجيزة المرفوعة منه وإلزامه بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين شركة إيرث برودكشن.
 

وحكمت المحكمة برفض دعوى الشرنوبي التي تطالب بانقضاء العقد المؤرخ بينه وبين سارة الطباخ وألزمته المحكمة بالمصروفات وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.

 

نقابة المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر محمد الشرنوبي الفنان محمد الشرنوبي زوجة الشرنوبي سارة الطباخ

موضوعات متعلقة

ندى دوماني: مهرجان عمان يحتفل بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية

الجونة السينمائي.. تمديد فترة التقديم للمشاريع في مرحلة التطوير

معلومات عن أحدث أفلام بيدرو ألمودوبار قبل افتتاحه فينيسيا السينمائي

All the Crows in the World يحصد السعفة الذهبية في كان

فيلم Memoria يحصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان مناصفة مع Ahed's Knee

‎سبيس جام: الأسطورة الجديدة ..موعد طرح الفيلم في دور العرض بالشرق الأوسط

الجونة السينمائي يقتنص عرض فيلم ريش بعد تحقيقه إنجازا في كان

تعرف على خريطة روتانا في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

متي ظهرت أول سيارة هاتشباك في العالم ؟.. اعرف حكايتها

بسعر منافس.. بوكو تطلق هاتفها الخارق Poco F3 GT لعشاق الألعاب

مدير الشركة المنظمة لحفل الشرنوبي: تم إلغاؤه ولا يوجد نية لتحديد موعد آخر

"الناصريين المستقلين بلبنان" تهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

بالتفاصيل.. ننشر كواليس تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 داخل الكنترولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

أسعار البنزين الجديدة .. زيادة 25 قرشا لكل لتر وتثبيت المازوت

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

تحذير لـ المصيفين على السواحل.. أمواج البحر المتوسطة عالية لمدة 72 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ