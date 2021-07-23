مدير الشركة المنظمة لحفل الشرنوبي: تم إلغاؤه ولا يوجد نية لتحديد موعد آخر

خاص لـ صدى البلد

أكد مدير الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد الشرنوبي الذي تم إرجاؤه قبل أيام، أنه لا نية لتحديد موعد آخر للحفل وأن إلغاءه تم بشكل نهائي.



وقال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لقد تكبدت الشركة خسائر كبيرة نتيجة إلغاء الحفل الذي تم بعد العودة لنقابة المهن الموسيقية جراء العقد الملزم بين الفنان الشاب وشركة المنتجة سارة الطباخ.



ووجهت المنتجة سارة الطباخ في وقت سابق رسالة شكر للنقيب هاني شاكر وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، لتطبيق قرار النقابة بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد المتفق عليه بينهم، وإلغاء حفلة اليوم الخاصة به.



وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم ٢١/٧ الخاصة بمحمد الشرنوبي والتي لم يصرح لها من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر ٣٠/٣ بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي بموجب عقد سارٍ حتى الآن، والعقد نافذ وسار بحكم محكمة الصادر بتاريخ ٣١/١/٢٠٢١.

سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي



كان الفنان محمد الشرنوبي قد علق على واقعة إلغاء حفله بالساحل الشمالي الذي كان مقررًا إقامته أمس الأربعاء ٢١ يوليو الجاري.



ونشر الشرنوبي، تصريحًا من النقابة للحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من إمبارح، وصحفيون يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدًا بتنزل".



وتابع: "حفل الساحل يوم ٢١" كان قانونيًا والنقابة كانت مصرحة لي بالحفل عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت".



وأضاف: "فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجله ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي، بس كده، مفيش مشاكل خالص".



محمد الشرنوبي



وخلال شهر ابريل الماضي قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية الموافقة على إلزام العضو محمد الشرنوبي بتنفيذ حكم المحكمة رقم ٢٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ مدني كلي جنوب الجيزة المرفوعة منه وإلزامه بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين شركة إيرث برودكشن.



وحكمت المحكمة برفض دعوى الشرنوبي التي تطالب بانقضاء العقد المؤرخ بينه وبين سارة الطباخ وألزمته المحكمة بالمصروفات وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون.