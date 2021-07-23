رسميا.. توتنهام يعلن تجديد عقد سون حتى 2025

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تجديد عقد الكوري سون هيونج مين نجم الفريق، لمدة 4 سنوات.

وقال نادي توتنهام في بيان عبر موقعه الرسمي:" يسعدنا أن نعلن أن سون هيونج مين، قد وقع عقدا جديدا مدته أربع سنوات مع النادي ، والذي سيستمر حتى عام 2025".

وسجل قائد منتخب كوريا الجنوبية البالغ من العمر 29 عاما، 107 هدفا وقدم 64 تمريرة حاسمة في 280 مباراة بقميص توتنهام، في جميع المسابقت، منذ انضمامه إلى الفريق في أغسطس 2015، قادما من باير ليفركوزن الألماني.

أول تعليق من سون على تجديد عقده مع نادي توتنهام

قال سون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي توتنهام:" لقد كان شرفا كبيرا أن ألعب هنا لمدة ست سنوات ، لقد أظهر لي النادي احتراما هائلا ، ومن الواضح أنني سعيد جدا لوجودي هنا".

وتابع سون:" توتنهام مثل منزلي، خاصة مع الجماهير واللاعبين وطاقم العمل، قرار التجديد كان سهلا، وأنا سعيد جدا لوجودي هنا وسأكون سعيدا جدا برؤية الجماهير مرة أخرى قريبًا ".