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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

الاعتداء على مصلين
الاعتداء على مصلين

استنكر الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ما تعرض له مسجد الزواهر بعزبة العريصة التابعة لقرية عرب الجهمة في القوصية من اعتداء على المصلين أثناء صلاة الجمعة من قبل بعض الأهالي بالطوب والحجارة.

 

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه عقب صلاة الجمعة وقعت مشاجرة بين عائلتين بعزبة العريصة قام على أثرها بعض الأهالي بالاعتداء على أفراد العائلة الأخرى داخل المسجد عقب صلاة ظهر الجمعة.

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وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى إنه نتج عن الاعتداء تحطم نوافذ المسجد وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.

 

ونوه وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إلى إنه تم اتخاذ قرار بغلق المسجد إلى حين إشعار آخر.

 

كانت مشاجرة وقعت بين أفراد عائلتي عبد الحق والزواهر بعزبة العريصة التابعة لقرية عرب الجهمة بالقوصية قام على أثرها أفراد أحد العائلتين برشق أفراد العائلة الأخرى بالحجارة أثناء تواجدهم داخل مسجد الزواهر مما تسبب في حالة من الذعر بين المصلين وتحطم نوافذ المسجد.

 

 

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أسيوط الأوقاف مسجد القوصية مشاجرة وزارة

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