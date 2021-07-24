اخبار التوك شو..الرئيس السيسي: جايين نشتغل عشان نغير بلدنا اللي تعبت من المشاكل.. رئيس الهيئة الهندسية: وفرنا أضعاف تكلفة محور التعمير

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

المالية توضح آليات تطبيق ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية..فيديو

قال الدكتور محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة والمتحدث الرسمي لوزارة المالية ، إن الدولة المصرية قامت بتطبيق ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية من خلال نظام الكتروني رقابي يعمل علي إدخال العديد من الوظائف الإلكترونية في الجهات الحكومية .

التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين الجديدة.. فيديو

قال خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية، إن المواصلات التي تعمل في الدولة تعتمد على السولار ولذلك لم يحدث في السولار أي زيادة سعرية، وسنقوم بتكثيف الحملات على المواقف لمتابعة عدم زيادة أسعار أجرة المواصلات.

سيدة للرئيس: العلمين جميلة وعظيمة..والسيسي: شوفوا بلدكم واستمتعوا بيها|فيديو

استطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إحدى جولاته بمدينة العلمين الجديدة آراء المواطنين بشأن المدينة.



الحلاوة مش كل حاجة.. منة فضالي: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة| فيديو

كشفت الفنانة منة فضالي عن رأيها في الفنانتين ياسمين صبري ومي عمر، قائلة: "بالنسبة لي ياسمين صبري ست جميلة لكنها ممثلة ضعيفة".

جميل عفيفي يوضح أوجه التشابه بين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو

كشف الكاتب الصحفي جميل عفيفي عن أوجه التشابه بين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو، بمناسبة الذكراى الـ 69 لـ ثورة 23 يوليو.

البحوث الفلكية: مصر بها نيزك على الحدود المصرية الليبية.. تفاصيل

قال محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن النيازك تتكون من بقايا إنفجار الكواكب أو المذنب، متابعا: النيزك يتواجد في المدارات بين كواكب المجموعة الأرضية.



رئيس الهيئة الهندسية: وفرنا أضعاف تكلفة محور التعمير

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

الرئيس السيسى: مشروع حياة كريمة فضل من ربنا علينا وأمر غير مسبوق..فيديو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

الرئيس السيسي: جايين نشتغل عشان نغير بلدنا اللي تعبت من المشاكل|فيديو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

الرئيس السيسي يعلن عن مسابقة أفضل محافظة ومركز وقرية في «حياة كريمة»

أعلن الرئيس السيسي عن مسابقة أفضل محافظة ومركز وقرية في مبادرة حياة كريمة.

المجند أيمن: مكنتش أحلم إن الرئيس يقولي طلباتك إيه.. فيديو

علق المجند أيمن، على لقائه بالرئيس السيسي خلال جولته في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "كفاية إني كنت ماشي جنب سيادة الرئيس".

بعد لقائه في العلمين.. المجند أيمن يتسلم هدية الرئيس السيسي.. فيديو

كشف المجند أيمن وهو العسكري الذي التقاه الرئيس السيسي خلال جولته في مدينة العلمين الجديدة، عن الطلبات التي طلبها من الرئيس السيسي.