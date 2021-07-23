عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تحريك أسعار الوقود

استمرار حملات مراقبة محطات الوقود والمواقف بعد زيادة البنزين في المنيا

حملات مراقبة المواقف
حملات مراقبة المواقف للالتزام بالتعريفه

أعلن اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، انه لا زيادة فى تعريفة الركوب الداخلية والخارجية بمركز ومدينة المنيا،  وخاصة بعد تحريك أسعار الوقود.

وأشار رئيس المركز إلى أن النواب قاموا برصد الحالة العامة بمواقف المدينة والضواحي وكذلك متابعة محطات الوقود .

وتابع الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مدينة المنيا مساء اليوم ، الحالة العامة بمواقف سيارات الأجرة بشمال المنيا وجنوب المنيا وكذلك محطات الوقود بالمنيا ، للتأكد من التزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريف الركوب المقررة سابقا للتأكيد على عدم زيادة أسعار تعريفة الركوب سواء للخطوط الداخلية بالمنيا أو الخارجية ، وأنه سيتم متابعة الموقف من خلال حملات مكثفة بالتنسيق مع المرور والتموين والتعامل الفورى مع اى شكوى ترد من المواطنين  مهيبا بالمواطنين  بالابلاغ الفورى عن اى مخالفة لذلك .

وفي سياق متصل أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا صباح اليوم انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

  وكلف المحافظ، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة المرور، ومديرية التموين، وإدارة المواقف، لمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، ولضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وذلك على مدار 24 ساعة وهي ( 086 2342200 - 086 232320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.


حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

 

المنيا النقل محافظ المنيا مديرية التموين جنوب المنيا حملات الرقابه الوقود المواد البترولية محطات الوقود الموقف السيرفيس ياسر عبد العزيز السكرتير العام تعريفة الركوب تحريك أسعار الوقود استغلال المواطنين

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: لا زيادة في أسعار تعريفة المواصلات

ترشيحاتنا

الجيزة في 24 ساعة.. نشوب حريق بعقار بـ بين السرايات.. وإزالة 13 حالة بناء مخالف

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

أخبار الزمالك .. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين .. وروقا يعود للمشاركة في التدريبات

بعد اكتشاف مرض ياسمين عبد العزيز.. كل ماتريد معرفته عن تشنج القولون

إيمان البحر درويش ..المطرب المتغطرس الذي فقد بريقه |نقابة المهندسين تبحث موقفه

بعد بتر قدمه.. تعيين اللاعب شريف الإنجليزي ابن ملوي بنادى لاڤيينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين الجديدة.. فيديو

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

موسيماني يفجر مفاجأة مدوية.. 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

أخبار النادي الأهلي| موسيماني : 10% من اللاعبين يشربون كحول وهذا سر التفوق علي الزمالك .. وصفقة جنوب أفريقية جديدة في الطريق

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اعتداء أصحاب محل كباب بوحشية على زبون وسط الطريق

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ