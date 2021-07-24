معايا اسكرين.. رامي رضوان يطالب كل من نشر خبر وفاة دلال عبد العزيز بالاعتذار

طلب الإعلامى رامى رضوان المواقع الإخبارية التى نشرت خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز باعتذار.

وكتب رامى رضوان عبر حسابه بموقع فيسبوك :" كل موقع نزل خبر الوفاة ينزل اعتذار فورا يا إما هيكون لى موقف تاني والحذف مش حل .. معايا سكرين شوت لكل من نشر».

ونفى الإعلامي رامي رضوان عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكد رضوان لـ صدى البلد" أن الفنانة دلال عبدالعزبز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

وكشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

ونشر المنتج هشام جمال صورة له مع الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، أدعية للفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في يوم عرفه.