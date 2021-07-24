مصر تسجل 41 إصابة جديدة بـ كورونا و7 وفيات .. وانطلاق جولة الحوار الأخيرة بين العراق وأمريكا في واشنطن.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الرئيس السيسي : ثورة 23 يوليو المجيدة تمكنت من تغير واقع الحياة على أرض مصر

إصابة 146 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

الصين تفرض عقوبات انتقامية على وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبور روس وآخرين

الأمم المتحدة تطالب إيران بمعالجة شح المياه في خوزستان بدل قمع الاحتجاجات

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 180 قتيلا

أمريكا تخصص 100 مليون دولار لحالات الهجرة الطارئة من أفغانستان



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن "ثورة 23 يوليو المجيدة وضعت وطننا على خريطة العالم السياسي لتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في أحداث تحولات نوعية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونحن قادرون على الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات شعبه العظيم".

وقالت "الوطن" إن وزارة البترول المصرية أعلنت عن رفع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار والمازوت ابتداء من الجمعة، حيث قالت إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تعديل سعر بنزين (95) ليصبح 9 جنيه مصري (نحو 57ر0 دولار امريكي) للتر وبنزين (92) 8 جنيه مصري (نحو 50ر0 دولار امريكي) للتر فيما اصبح بنزين (80) 75ر6 جنيه مصري (نحو 42ر0 دولار امريكي) للتر.

وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت الجمعة تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات مقارنة مع 44 إصابة وخمس وفيات في اليوم السابق.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن جولة الحوار الأخيرة بين العراق والولايات المتحدة بشأن الانسحاب الأمريكي قد انطلقت، أمس في واشنطن، وسط توقعات بصدور بيان مشترك حول مستقبل وجود القوات الأمريكية المقاتلة في العراق. ومثل الوفد العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما ترأس وفد الولايات المتحدة وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وقالت "الجريدة" إن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني، وقنابل الغاز في مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا في مدينة نابلس، في الضفة الغربية.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد فتى فلسطيني متأثراً بإصابته في وقت سابق الجمعة جراء إصابته خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

على الصعيد الدولي، أفادت "الأنباء" بأن الصين فرضت عقوبات على أفراد أمريكيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، ردا على العقوبات الأمريكية على مسؤولين صينيين في مكتب الاتصال التابع لبكين في هونج كونج.

وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذا لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو، وتأتي قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

وقالت "الوطن" إن مفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، قالت إنه من الأفضل أن تعالج السلطات الإيرانية مشكلة شح المياه في جنوب غرب إيران، بدلا من قمع الاحتجاجات بالعنف.

وأضافت باشليه، في بيان بعد احتجاجات هذا الأسبوع الذي اعتبرت أنها قمعت بعنف وأسفرت عن سقوط ضحايا: "على الحكومة التركيز على تأثير الأزمة الرهيبة لندرة المياه في حياة سكان خوزستان وصحتهم وازدهارهم، وعلى احتجاجات المواطنين اليائسين بعد سنوات من الإهمال".

وأشارت "الراي" إلى أن عدد الأشخاص الذين قضوا جراء الفيضانات التي شهدها غرب ألمانيا في 14 و15 يوليو ارتفع إلى 180، فيما لا يزال نحو 150 في عداد المفقودين، وفق حصيلة أعلنتها السلطات الجمعة.

وذكرت "الجريدة" أن البيت الأبيض أعلن أمس تخصيص نحو 100 مليون دولار للتعامل مع حالات الهجرة الطارئة المرتبطة بالوضع في أفغانستان.

ويتعلّق الأمر بـ"تلبية احتياجات عاجلة وغير متوقّعة" للاجئين ومهاجرين أفغان، بينهم مترجمون وأفراد آخرون ساعدوا الجيش الأميركي وقد يطلبون الاستفادة من برنامج تأشيرات خاصّ وضعته الولايات المتحدة.