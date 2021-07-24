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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. عمر عربي ينهي منافسات الجمباز الفني في المركز 13ويضعف فرصته في التأهل

صدى البلد

اقترب عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز من مغادرة منافسات الفردي العام بالجمباز الفني بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

حيث أنهى اللاعب منافسات تصفيات المجموعة الأولى في المركز ال13 بمجموع نقاط 78.866 وبذلك يفقد اللاعب فرصته في التأهل  بشكل  حيث يتأهل أفضل 24 رقم من ثلاثة مجموعات إلى الدور النهائي ومن المنتظر أن تلعب باقي المجموعات خلال اليوم.

 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.


وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.


وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

عمر العربي منتخب مصر للجمباز منافسات الفردي العام بالجمباز لجمباز الفني الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

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