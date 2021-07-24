جنيهان للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب خلال أسبوع العيد بسبب البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بقيمة 2 جنيه في الجرام، وذلك بختام جلسات التداول هذا الأسبوع، حيث أغلقت البورصة العالمية على سعر 1802 دولار للأونصة، في وقت صعدت في سعر جرام الذهب 21 إلى مستويات 789 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 18 يسجل 677 جنيها

عيار 21 يسجل 789 جنيها

عيار 24 يسجل 902 جنيه

الجنيه الذهب 6312 جنيها

أونصة الذهب 1802 دولار.



وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية.