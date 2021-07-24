عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جنيهان للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب خلال أسبوع العيد بسبب البورصة العالمية

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بقيمة 2 جنيه في الجرام، وذلك بختام جلسات التداول هذا الأسبوع، حيث أغلقت البورصة العالمية على سعر 1802 دولار للأونصة، في وقت صعدت في سعر جرام الذهب 21 إلى مستويات 789 جنيها للجرام.

 

سعر الذهب في مصر اليوم : 

عيار 18 يسجل 677 جنيها

عيار 21 يسجل 789 جنيها

عيار 24 يسجل 902 جنيه

الجنيه الذهب 6312 جنيها

أونصة الذهب 1802 دولار.

وشهد سعر الذهب خلال أسبوع العيد، عدة تحركات وتذبذب مستمر بسبب حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، حيث تحرك الذهب في قناة سعرية 1795 دولار إلى 1810 دولار طوال جلسات الأسبوع في البورصات العالمية.

 

وتحركت أسعار الذهب في مصر ، طوال جلسات هذا الأسبوع في متوسط حركة بين 785 جنيها إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري، حيث يتحرك السعر في سوق الصاغة وفق متغيرات البورصة العالمية.

أسعار الذهب الجنيه الذهب السوق المصري عيد الأضحى جرام الذهب سوق الصاغة البورصات العالمية

ترشيحاتنا

سنرى تُحف معمارية.. نقيب الأشراف يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد تطوير أضرحة آل البيت

طلاب الثانوية العامة: امتحان الفيزياء كان صعبا وخداعا .. فيديو

5 دول استحوذت على 31.4 ‎% من حجم الصادرات المصرية من حيث الأصناف.. تقرير

سفيرة مصر في أوزبكستان: زيارة الرئيس السيسي أرست أساسًا هاماً لتوطيد العلاقات

كرة اليد.. الدنمارك تكتسح اليابان بفارق 17 نقطة قبل مواجهة مصر

ما حكم تأخير صلاة العصر من أجل العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

كائن الهوهوز.. الأمن يفحص فيديوهات فتاة التيك توك وزوجها

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة قبل امتحان الفيزياء في المنوفية

ننشر أول صورة لطالبة الثانوية العامة ضحية امتحان الفيزياء بالمنوفية

إعلان إثيوبي مثير للجدل بشأن سد النهضة

معركة ضرب بالأحزمة.. حمو بيكا في مشاجرة جديدة بالساحل الشمالي ..فيديو

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان فيزياء الثانوية العامة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ