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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ المنيا : لا يوجد ارتفاع في أسعار المواصلات

صدى البلد

قال أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة بدأت في مراقبة المواقف والسيارات للتأكد من عدم ارتفاع أسعار المواصلات، وذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود، موضحا: لدينا مجموعات مشتركة مع المرور والأمن لمتابعة الأوضاع.



وشدد “أسامة القاضي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، على أن زيادة أسعار الوقود لم تشمل سعر السولار، وبالتالي لن يكون هناك ارتفاع في أسعار المواصلات، منوها إلى أن المحافظة لديها غرفة عمليات منعقدة على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي شكاوى.
 

وأضاف محافظ المنيا:  لدينا خط ساخن، وغرفة عمليات بالمحافظة وأخرب بالنجدة ومديرة الأمن وجميعهم على آتم الاستعداد لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأوضاع على أرض الواقع.



وأوضح أن فترة العيد لم تشهد مخالات، مسترسلا: في حالة وجود أي تعديات على الأراضي الرزاعية المحافظة تتعامل على الفور وتقوم بإزالتها ومحاسبة المخالفين.


حملات مراقبة محطات الوقود والمواقف بعد زيادة البنزين في المنيا
 

 

أعلن اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، انه لا زيادة فى تعريفة الركوب الداخلية والخارجية بمركز ومدينة المنيا،  وخاصة بعد تحريك أسعار الوقود.

وأشار رئيس المركز ، إلى أن النواب قاموا برصد الحالة العامة بمواقف المدينة والضواحي وكذلك متابعة محطات الوقود .

 

وتابع الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مدينة المنيا مساء اليوم ، الحالة العامة بمواقف سيارات الأجرة بشمال المنيا وجنوب المنيا وكذلك محطات الوقود بالمنيا ، للتأكد من التزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريف الركوب المقررة سابقا للتأكيد على عدم زيادة أسعار تعريفة الركوب سواء للخطوط الداخلية بالمنيا أو الخارجية ، وأنه سيتم متابعة الموقف من خلال حملات مكثفة بالتنسيق مع المرور والتموين والتعامل الفورى مع اى شكوى ترد من المواطنين  مهيبا بالمواطنين  بالابلاغ الفورى عن اى مخالفة لذلك .

 

وفي سياق متصل ، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا صباح اليوم انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

 

وكلف المحافظ، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة المرور، ومديرية التموين، وإدارة المواقف، لمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، ولضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

 

وناشد المحافظ، المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وذلك على مدار 24 ساعة وهي ( 086 2342200 - 086 232320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

محافظ المنيا أسعار الوقود أسعار المواصلات الأراضي الرزاعية اخبار التوك شو

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