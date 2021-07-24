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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

58 ألف جلسة غسيل كلوى لمنتفعي التأمين الصحي الجديدة بالأقصر خلال 6 أشهر

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أكثر من 58 ألف جلسة غسيل كلوي لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالأقصر ، من خلال 5 مستشفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وذلك خلال الفترة منذ بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في يناير من العام الجاري، وحتى الآن.

 

الرعاية الصحية: 230 ماكينة للغسيل الكلوي بـ 5مستشفيات تابعين للهيئة بالأقصر

وتابع بيان الهيئة: خدمة الغسيل الكلوي من الخدمات الطبية الهامة التي تتوفر بـ 5 مستشفيات للمرضى من قاطني محافظة الأقصر وأهالي إقليم جنوب الصعيد كله، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ويتم تقديمها لعلاج مرضى الفشل الكلوي باعتباره من الأمراض المزمنة، وأشار البيان إلى المستشفيات التي يتم إجراء الغسيل الكلوي فيها والتي تشمل مستشفيات (طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، العديسات) بمحافظة الأقصر.

وأوضح بيان الهيئة ، يتم إجراء جلسات الغسيل  الكلوي، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتعقيم وحدات الغسيل الكلوي باستمرار، مؤكدًا على تجهيز المستشفيات الخمس بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والمستلزمات الطبية وغيرالطبية وبأحدث التقنيات العالمية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء محافظة الأقصر، وذلك من خلال 230 ماكينة غسيل كلوي موزعين على المستشفيات الخمس السابق ذكرهم،    
لإجراء الجلسات وفقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

واستكمل بيان هيئة الرعاية الصحية، يتم إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بفيروس كورونا من خلال ماكينات غسيل كلوي منفصلة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين ، فيما يتلقى مرضى الغسيل الكلوي جرعات لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" أثناء تلقيهم خدمة الغسيل الكلوي داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تيسيرًا عليهم وحرصًا على راحتهم وسلامتهم، باعتبارهم من أصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

هذا، ويعد الفشل الكلوي من الأمراض المزمنة التي تصيب الكُلى، نتيجة لقلة تدفق الدم المحمل بالأكسجين الواصل إليها، وتتمثل أعراضه في انخفاض كمية البول والغثيان والقيء وتورم القدمين والشعور بالتعب وفقدان الشهية، وعند إصابة المريض بالفشل الكلوي، تصبح الكُلى غير قادرة على القيام بوظائفها الحيوية، لذا يحتاج الأشخاص المصابين بهذا المرض إلى إجراء الغسيل الكلوي بشكل منتظم، لتنقية الجسم من السموم والفضلات والسوائل الزائدة.

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