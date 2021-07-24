حملة نظافة مكبرة بـ الأقصر

شهدت أحياء مدينة الأقصر، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بكافة الشوارع بنطاق كل حي، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها مدينة الأقصر لرفع مستوى النظافة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، وتعليمات العميد طارق لطفي لرؤساء الأحياء بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتابع أحمد زين العابدين رئيس حي شمال، تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت طريق المطار من كوبري الكباش وصولاً للكوبري العلوي وأسفل الكوبري العلوي كما تم قص الأشجار وتهذيب النخيل ونظافة الجزر الوسطى ورفع الأتربة وتفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات من على جانبي الطريق أولاً بأول، ودخول المكنسة الآلي وتم رفع ١٥ طن أتربة وقمامة.

كما قام عصام عبد الراضي عضو المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر بمتابعة حملة النظافة العامة بمنطقة الممشى السياحي بدءا من قاعة المؤتمرات وصولاً حتى بنك الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بقيادة محمد يسري مسؤول النظافة بالفرقة وتم رفع ٣ أطنان قمامة.



وفي حي جنوب تابع حسن خليدي رئيس الحي، وسمير سعود نائب رئيس الحي تنفيذ حملة نظافة وتفريغ جميع الحاويات أولاً بأول بالوردية الصباحية وتم رفع ٢٥ طن قمامة والوردية الثانية تم رفع ٣٠ طنا.

كما تابع حسام العمدة رئيس حي شرق، تنفيذ حملة نظافة موسعة ابتداءً من محطة الوقود وصولاً حتى المرور فضلاً عن رفع الأتربة بجانب البلدورات وتم رفع ٦ أطنان قمامة وأتربة.

إزالة التعديات على الأراضي

وفى ضوء المتابعة المستمرة لرؤساء المراكز والمدن بمحافظة الأقصر للتعديات على أراضي املاك الدولة وبالمرور اليوم السبت من قبل يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية و محمد اسماعيل مدير الاملاك بالمركز ومصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى و اشرف سعيد خليل رئيس قرية المدامود بحرى و عماد انور محمد سكرتير القرية على املاك الدولة والأراضي الزارعية بمركز ومدينة الزينية شمال الاقصرتبين تعدى المواطن ق.م على ارض أملاك الدولة بالاصلاح وزراعة اشجار كافور على مساحة ٣٢٠ فدانا على الطريق الصحراوي الشرقى وتم ازالة جميع الاشجار و تحرير محضر تعدي علي املاك الدولة .



وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية شمال الأقصر .

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