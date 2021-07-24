العبد: اهتمام الرئيس السيسى بتطوير الأضرحة له تأثير كبير على المصريين دينيا

أشاد النائب أسامة العبد ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير أضرحة ومقامات السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة ، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمامات الرئيس بتجديد مصر وصناعة مصر الجديدة.

وأشار العبد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى تطرق لملفات كثيرة ليست على بال المواطنين من خلال الاهتمام بالطرق والكبارى وتحديث القاهرة وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن اهتمام الرئيس السيسى بتطوير الأضرحة له تأثير كبير على المصريين من الجانب الدينى ، مشيرا إلى أنها خطوة جريئة يحتاج إليها المصريين، خاصة أنهم يتعلقون بأهل البيت.

واختتم: كل الشكر والتقدير للرئيس السيسى على هذا الفكر المتميز ، الذى يحاول دائما أن يجدد.

وكانت فضائية "إكسترا نيوز" عرضت خبرا عاجلا، عن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي بإنشاء المقر المركزي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الامم المتحدة ووفقا للمعايير والمواصفات الهندسية المعتمدة عالميا.

وتابع الرئيس السيسي جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة السيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدنا الحسين.

ووجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.