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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد عودة العمرة.. آداب زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي.. فيديو

المسجد النبوي
المسجد النبوي

عودة العمرة وآداب زيارة المدينة، أكد الدكتور سعد بن محمد المحيميد ، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، على جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة ، الموافق 25 يوليو 2021، عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا.

وصرَّح المحيميد، في بيان له، أن رئاسة شئون الحرمين الشريفين، سخرت جهودها بكافة وكالاتها كامل قواها البشرية والآلية باستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية).

آداب زيارة المدينة المنورة


قال الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن المدينة المنورة هي المدينة المحبوبة إلى قلب النبي، منوها أن المدينة كان اسمها يثرب قبل دخول النبي، فلما دخلها النبي حولها من مكان للوباء إلى مكان للشفاء والدواء والطيب، ودعا لها بالبركة.


وأضاف يسري عزام، في لقائه على فضائية "المحور"، أن النبي قال "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد" منوها أن المدين المنورة فيها رسول الله وفيها مسجد قباء، وفيها البقيع، وفيها جبل أحد وشهداء أحد.

وأشار إلى أن هواء المدينة طيب، وهواء وتراب المدينة شفاء، وكل شئ فيها طيب، فيطيب فيها العيش والسكن.

وذكر أنه يستحب عند دخول المسجد النبوي، أن يصلي الزائر في كل ركن فيه، منوها أنه يستحب زيارة المدينة للحجاج والمعتمرين ولا يكون هناك جفاء من الزائرين في عدم زيارتها.

وأوضح، أن الغشل لدخول المدينة المنورة سنة وكذلك عند دخول المسجد النبوي، وكذلك عند السلام على النبي المصطفى.

وأضاف، أنه يستحب دخول المسجد النبوي بأدب والدخول بالقدم اليمنى والصلاة على رسول الله، وصلاة ركعتين تحية للمسجد ويحبذ أن تكون الركعتين في الروضة.

وأشار إلى أن الروضة الشريفة هي قطعة من الجنة، فيقول النبي "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" منوها أنه عند الخروج يتم بأدب ويقول الخارج من الروضة "

عودة العمرة زيارة المدينة المدينة المنورة المسجد النبوي الروضة الشريفة

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بعد عودة العمرة.. آداب زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي.. فيديو

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