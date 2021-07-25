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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

255 ألف طالب ثانوية العامة يؤدون امتحان التاريخ اليوم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

يؤدي اليوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 ، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة الأدبية) امتحان التاريخ ، ومن المقرر أن يبلغ  إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضوا امتحان التاريخ 255 ألف 353 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

 كما يؤدي اليوم أيضا ، طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين ، امتحان علم النفس وعلم الاجتماع، بإجمالي 225 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

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ويؤدي اليوم كذلك طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) ، اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

ويحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

ويحضر طلاب الثانوية العامة 2021 إلى اللجان بالكمامة، ويتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما يتم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المرات الثلاثة هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021
المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2021 مع التركيز على تفتيش "المقاعد"
المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021 

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2021 هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

 

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة
2200 مراقب أول لجنة
12598 مراقبا
91318 ملاحظا
8373 معاونا
9511 عضو أمن
1190 عضو لجنة إدارة
1714 عضوا قانونيا
4746 عضو تطوير

 

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:
-  158 استراحة في قطاع القاهرة 
- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية
- 213 استراحة في قطاع المنصورة
- 281 استراحة في قطاع أسيوط

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