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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أوقفه فورا.. خطأ قاتل ترتكبه في هاتفك الآيفون يؤدي لاختراقك

خطأ قاتل ترتكبه في
خطأ قاتل ترتكبه في هاتفك الآيفون يؤدى لاختراقك

ظهر عدد كبير من الثغرات الأمنية في هواتف آيفون خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكانت أبرز هذه الثغرات وأخطرها على المستخدمين هي ثغرة فى شبكات الواي فاي، تعتمد على خطأ يقوم به مستخدمو هواتف آيفون في عدم تأمين هواتفهم. 


وبحسب مجلة فوربس فإن عدد من الباحثين الأمنيين اكتشفوا  أن هناك عيبا خطيرا يهدد مستخدمي هواتف آيفون في شبكة الواي الفاي والتي تعمل على اختراق الهواتف من خلال الشبكة بكل سهولة، بالإضافة إلى التحكم في الهاتف من بعد .  

 

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وأكد الباحثون أيضا أن الاختراق يكون بسبب خطأ يرتكبه معظم مستخدمي هواتف آيفون وهو خطأ خاص بإعدادات شبكة الواى فاى، حيث يجب عليهم تأمين وضبط إعدادات شبكة الواى الفاى الخاصة بهم وعدم فتحها، بالإضافة إلى عدم الاتصال بأى شبكات واى فاى عامة. 


كيفية حماية هواتف آيفون من الثغرة المتعلقة بشبكات الواي فاى 


إيقاف خاصية الانضمام حتى لا يرتبط الهاتف بالشبكة دون علم صاحبه، وتشغيل ميزة العنوان الخاص الذي يساهم بالحد من تتبع البيانات وتشفير عنوان الجهاز، وذلك من خلال الدخول على الإعدادات ثم الواي فاي ، ثم اختيار الشبكة العامة والنقر على علامة المزيد من التفاصيل ، وإيقاف خير الانضمام التلقائي. 


وتأخذ شبكات الواي فاى الخبيثة عددا من الأسماء مثل (%secretclub%power و %p%s%s%s%s%n ) وغيرها من الأسماء الغريبة، وتقوم هذا الشبكات بحذف جميع شبكات الواي فاى الأخرى المتصلة بها هواتف آيفون لتقوم هي بالاتصال بهواتف المستخدمين دون غيرها ومن ثم سرقة محتوى البيانات الخاصة بهم.

 

وكشف الباحث الأمني Carl Schou أنه يمكن لمستخدمي هواتف آيفون المتضررين من شبكات الواي فاى الخبيثة القيام بإعادة تعيين إعدادات شبكة الواي فاى عدة مرات، والقيام بإعادة تشغيل هاتف الآيفون الخاص بك ، أوحتى اتصل بفريق أمان آيفون من شركة آبل.  


كما يجب على جميع مستخدمي هواتف آيفون الحديثة القيام بتثبيت iOS 14.7 الذى قامت شركة آبل بإطلاقه والذي يعالج المشكلة الناتجة من ثغرة الواى فاى. 
 

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