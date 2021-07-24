جامعة أسوان تبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 69 لثورة يوليو

بعث الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٦٩ لثورة 23 يوليو المجيدة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة من كل سوء ،وأن يديم وحدة صف شعبها وجيشها في مواجهة الصعاب والتحديات والعمل على دفع عجلة العمل و الإنتاج لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

كما قدم الدكتور أيمن محمود عثمان التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال قواتنا المسلحة الباسلة ،مؤكداً أن ثورة 23 يوليو المجيدة ملحمة وطنية عظيمة صنعت تغييرات قوية في تاريخ المنطقة العربية والإسلامية والإفريقية، كما أظهرت قوة مصر ودورها المركزي والمؤثر إقليمياً ودولياً ، حيث تلاحم الجيش والشعب على قلب رجل واحد من أجل استعادة الوطن والمطالبة بالتغيير وتعزيز المواطنة والمناداة بالحق والمساواة بين أطياف المجتمع متمنيا دوام التقدم والاستقرار والازدهار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة القيادة السياسية الحكيمة.

واقرأ أيضاً:

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة ، وأيضاً إستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية ، وكذا سيارات التاكسى وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار .

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين .

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه في حالة مخالفة أي سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين إعتباراً من صباح الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين .