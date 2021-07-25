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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. بيت الله الحرام يستقبل المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج

العمرة
العمرة

بثت فضائية القرآن الكريم، بث مباشر لعودة المعتمرين لأداء مناسك العمرة بعد قرار السعودية عودتها مرة أخرى بعد انتهاء موسم الحج.

وأكد الدكتور سعد بن محمد المحيميد ، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، على جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة ، الموافق 25 يوليو 2021، عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا.

وصرَّح المحيميد، في بيان له، أن رئاسة شئون الحرمين الشريفين، سخرت جهودها بكافة وكالاتها كامل قواها البشرية والآلية باستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية).

وأضاف بأن جميع المصليات والمسارات تحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة، وأن جميع المداخل زودت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

وأشار إلى أن الرئاسة عملت على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، التي من خلالها تضمن بإذن الله سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام -بمشيئة الله تعالى- و تقديم خدمات راقية ومميزة.


وذكر أنه تم التأكد من سلامة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة، والاستعداد لتدشين جميع الخطط والبرامج لجميع الوكالات التابعة للرئاسة والتي تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية في تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدي وزوار  الحرمين الشريفين، مبيناً أن جميع أعمال الرئاسة تتم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وبكوادر مؤهلة ومدربة، ووفق معايير دقيقة.

العمرة المعتمرين بث مباشر السعودية موسم الحج

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