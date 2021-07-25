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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفيزياء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، اليوم الأحد، امتحان مادة الفيزياء، ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2020-2021.

مواعيد امتحانات العلمي


وبدأت امتحانات القسم العلمي، يوم السبت الموافق 19 يونيو، في مادة الفقه، ويوم الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا.

كما امتحن الطلاب في يوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، ويوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

أما في يوم السبت الموافق 3 يوليو أدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، واليوم الأربعاء 8 يوليو يؤدون الامتحان في مادة النحو.

أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو يؤدون الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الحديث.

أما اليوم الأحد الموافق 25 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء ويوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

الامتحان الشفوي
 

يؤدي الطلاب بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان الشفوي في مادة القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

الثانوية الازهرية القسم العلمي طلاب امتحانات الثانوية الفيزياء

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