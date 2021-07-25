عبد الخالق البنا يفشل في الصعود لنصف نهائي منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو

فشل عبد الخالق البنا لاعب المنتخب الوطني الأول للتجديف، في الصعود لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو 2020 خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وحصل “البنا” على المركز الخامس في المنافسات بعد ما حقق زمن قدره 7:32.86 دقيقة بفارق 22 ثانية عن صاحب الصدارة بطل النرويج.

الجدير بالذكر أن الرقم العالمي مسجل باسم النيوزيلندي روبرت مانسون بتوقيت 6 دقائق 30 ثانية و 74 جزءا من الثانية.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا