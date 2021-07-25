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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو .. عبد الرحمن وائل يفشل في الصعود إلى نصف نهائي التايكوندو

صدى البلد

فشل عبد الرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو في الصعود إلى الدور نصف النهائي في منافسات وزن -68 بدور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

وخسر عبد الرحمن وائل في الدقيقة الأخيرة أمام لاعب البوسنة والهرسك نيزداد هوسيك في مباراة ربع النهائي بنتيجة 8-7 .

وقدم عبد الرحمن وائل المصنف ثاني عشر أولمبيا مباراة كبيرة أمام بطل إسبانيا المصنف خامس أولمبيا ليفوز عليه ببراعة بنتيجة 22-20 ليصعد لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو.

بينما إلي في دور الثمانية لاعب البوسنة والهرسك نيزاد هوسيك الذي فاز في دور الـ16 علي لاعب اليابان ريكاردو سوزوكي.

 

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية، وتقام منافسات التايكوندو في أربعة موازين أولمبية للرجال ومثلهم للسيدات، وموازين الرجال هي: -58 كجم، -68 كجم، -80 كجم، +80 كجم؛ وموازين السيدات هي: -49 كجم، -57 كجم، -67 كجم، +67 كجم.

ويقام يوم 24 يوليو منافسات وزن -49 كجم للسيدات و-58 كجم للرجال، وفي يوم 25 يوليو منافسات -57 كجم للسيدات و-68 كجم للرجال، ويوم 26 يوليو موازين -67 كجم للسيدات و-80 كجم للرجال، وتختتم منافسات التايكوندو يوم 27 يوليو بموازين +67 كجم للسيدات و+80 كجم للرجال.

ويشارك التايكوندو المصري في دورة الألعاب الأولمبية ب 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

عبد الرحمن وائل منتخب مصر للتايكوندو وزن -68 الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اولمبياد

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