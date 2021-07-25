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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة تدهس "أربعيني" أثناء عبور الطريق الدائري بالجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

لقي شاب في العقد الرابع من عمره، مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء محاولة عبوره الطريق الدائري بمنطقة نزلة المنيب في الجيزة.


تلقي ضباط مباحث الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفى أعلي الطريق الدائري في نزلة المنيب، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين أنه أثناء محاولة «أشرف م» 45 سنة من الفيوم عبور الطريق الدائري صدمته سيارة مسرعة مما أدي إلي وفاته متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وتم التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.


وتحصد حوادث الطرق الكثير من الأرواح سنويًا، لذا يجب أن يكون سائقو المركبات مؤهلين للقيادة، ليس فقط عبر الإلمام الكامل بقواعد المرور والسير على الطرق السريعة، ولكن أيضًا التركيز الشديد أثناء القيادة لتفادي أخطاء الآخرين، حفاظًا على سلامتهم.

 

وإليك 10 نصيحة هامة، يجب عليك اتباعها، لتجنب حوادث الطرق، والوصول إلى وجهتك بسلام.

1- الصيانة الدورية للسيارة                                                                                                                      

ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

 

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدماً.
3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظاً في كافة الأوقات.

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج؛ إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة، ومن أهم النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في حالات الطقس السيئة، ما يلي:

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة؛ للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

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